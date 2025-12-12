Gegründet wurde Elikos von den Gebrüdern Marco und Gabriel Kostner vor über 30 Jahren. Bekannt wurden die Brüder als Piloten der Ladinischen Flugrettung Aiut Alpin. Aus diesen oft extremen Bergrettungseinsätzen resultiert auch ihre enorme Erfahrung als Hubschrauber Piloten in den Bergen.<BR \/><BR \/><b>Lastentransport, Präzisionsmontage, Seilbahnmontage …<\/b><BR \/><BR \/>…. Stromleitungsmontage, Beton- und Holztransport, Hüttenversorgung, Brandbekämpfung, Tierbergung, Lawinensprengung und Einsätze im Rahmen des Zivilschutzes sind die Haupt Einsatz Gebiete. Elikos kann auf eine über 30-jährige Erfahrung in der Präzisionsarbeit z. B. mit dem Hubschrauber Airbus H125 zurückblicken. Das Spezialgebiet sind Transport- und Montageflüge bis zu 1.400 kg auf Meereshöhe. Ein besonderer Service wird auch im Personentransport geboten. „Um kurvenreiche Pässe und Verkehr in den Alpen zu vermeiden, bieten wir In- und Auslandsflüge zu verschiedenen Destinationen, Hotels und Flughäfen an“, berichtet Marco von einem zunehmend interessanten Geschäftsfeld. Der Abflug ist in Pontives am Eingang von Gröden. Während der Wintersaison starten die Hubschrauber auch vom Grödner Joch und von der Pralongià Hütte in Alta Badia oder von anderen Ortschaften auf Anfrage.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72514583_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Film- und Fotoflüge in den Dolomiten<\/b><BR \/><BR \/>Die atemberaubenden Dolomiten bieten eine grandiose Kulisse für Flugaufnahmen, Werbeaufnahmen und Filme jeglicher Art. „Der Hubschrauber ist eine hervorragende Kameraplattform für Film- oder Fernsehproduktionen mit professionellen Kamerahalterungen.“ Das Fluggerät ist bestens geeignet, um Drehorte für einen Film zu erkunden, Routen zu untersuchen oder Crews zu den Drehorten zu transportieren. Außerdem haben Fotografen die einzigartige Möglichkeit die Alpen von unerreichbaren Blickwinkeln zu fotografieren. Sogar sie selbst, die schon tausende Flüge in den Dolomiten absolviert haben, sind immer wieder begeistert vom „schönsten Bauwerk der Welt – den Dolomiten“, gibt sich selbst Gabriel Kostner begeistert.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.elikos.com\/hubschrauber\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Elikos GmbH <\/a><BR \/>Pontives 26 A, 39046 St. Ulrich<BR \/>Info & Buchung: +39 331 8877 888<BR \/> <a href="mailto:info@elikos.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@elikos.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72520472_gallery" \/>