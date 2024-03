Diesen Freitag: Frühlingsfest am WaltherPark

Das war der WaltherPark im September 2022 beim ersten Baustellenfest. - Foto: © WaltherPark

Der Baustellen-Festplatz 2022: das Parterre war noch nicht überall erreicht. - Foto: © WaltherPark

Der WaltherPark ist die größte private Baustelle Südtirols und die Arbeiten schreiten zügig voran: Die Glasfassade ist bereits über weite Strecken angebracht, auch die Säulenstruktur der Fassade lässt bereits erahnen, wie das fertige Bauwerk aus der Planung des preisgekrönten Architekten David Chipperfield in Zukunft aussehen wird. Der Baukörper für das Shopping Center, die „High Street Gallery“, ist längst fertiggestellt; sein Dach bildet das Erdgeschoss der Wohngebäude, die oben bereits im Rohbau stehen. Auch die Infrastrukturprojekte sind ihrer Fertigstellung nahe: vom Zufahrtstunnel ab Mayr-Nusser-Straße zum WaltherPark und zu den Innenstadtgaragen bis hin zu den Radwegen und dem Flussbauwerk zur Kühlung im Bereich der Loretobrücke.Der Verkauf der Wohnungen und Büroeinheiten sowie die Vermietung der Geschäftsflächen war von Anfang an erfolgreich, bestätigt WaltherPark-Präsident Heinz Peter Hager: Rund zwei Drittel der Flächen sind vergeben. Die Eröffnung ist für Frühling 2025 geplant.Die Bevölkerung war von Anfang an Teil der Geschichte des WaltherPark – schließlich erteilte sie in einer amtlichen Befragung mit Zweidrittelmehrheit ihre Zustimmung zum Projekt. „Und weil wir ja ein Projekt nicht für uns, sondern für die Menschen bauen, haben wir auch laufend informiert“, so Hager. Nun lädt er zum zweiten Mal zum Fest auf der Baustelle – und zur Besichtigung auch des Dachgeschosses mit neuem Ausblick auf den Dom und Bozens Innenstadt: an diesem