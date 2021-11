Diesen Freitag: Special Night in der Therme Meran

Bis Mitternacht die Pools und Saunas der Therme genießen? Das ist an diesem Freitag möglich, denn am 3. Dezember gibt es wieder eine Special Night. Einmal im Monat bleibt die Therme in den Wintermonaten bis 24:00 Uhr geöffnet, was vor allem jüngere Besucher sehr gerne nutzen.