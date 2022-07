Digital Citylight Poster ab sofort auch im ALGO in Algund einsatzbereit

Der führende Südtiroler Anbieter für Außenwerbung und digitale Medien First Avenue erweitert sein Werbenetzwerk um die interaktiven Digital Citylight Poster im Einkaufszentrum ALGO in Algund. Gemeinsam mit dem Twenty in Bozen haben Werbetreibende damit in den beiden größten Einkaufszentren Südtirols die Möglichkeit, interaktive Werbebotschaften an höchst frequentierten Standorten in Szene zu setzen. Aktuell sind im ALGO sechs Citylight-Flächen auf drei doppelseitigen Trägern installiert.„Unser Angebot ist für eine Bewerbung aller Besucher ausgelegt, zeitgleich auf sechs Screens in drei Stockwerken“, so Michael Hölzl, Geschäftsführer von First Avenue.Mit mehr als 50 Geschäften, Bars und Restaurants und über 15.000 Besuchern allein an Wochenenden bedient das ALGO ein Einzugsgebiet, das über das Burggrafenamt in den gesamten Vinschgau und mittlerweile auch bis nach Bozen reicht.„Wir schaffen damit eine vielseitig einsetzbare Werbeplattform, die Kundinnen und Kunden jeder Alters- und Interessensgruppe anspricht: vom täglichen Einkaufsbedarf über Mode und Schuhe, Elektronik, Kinderwaren bis hin zu Kulinarik, Entertainment und Kino. Das besonders Reizvolle daran: ein hohes tägliches Besucheraufkommen und lange Öffnungszeiten“, so ALGO-Inhaber Bruno Giuliani.Frühbuchern winkt ein spezielles Eröffnungsangebot, das einen 50 Prozent-Rabatt wahlweise auf Spotlänge oder Laufzeit beinhaltet und bis zum 4. September buchbar ist. Für flächendeckend ausgelegte Kampagne gibt es darüber hinaus reduzierte Preisstaffeln für Kombi-Buchungen im ALGO und im Twenty.Interessierte Unternehmen können sich direkt auf www.firstavenue.it/kontakte über die Eröffnungsangebote im ALGO beraten lassen.