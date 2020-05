Digitales Marketing: Werbeplattform Amazon − So profitieren Sie davon

[email protected]

Laut eines aktuellen Berichts von Feedvisor werben heute 73 Prozent der mittleren bis großen US-Unternehmen auf Amazon, was einem Anstieg von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Fast die Hälfte der Unternehmen geben an, dass sie durch die mehrstufigen Optionen von Amazon eine siebenfache Rendite bei den Werbeausgaben (ROAS) erzielt haben. 59 Prozent der Unternehmen, die auf Amazon verkaufen, sagen sogar, dass der ROAS der Plattform den der langjährigen Anzeigengiganten Google und Facebook übertrifft.Amazon erweitert sein automatisches und manuelles Angebot um eine Reihe von anpassbaren Formaten, um Kunden in verschiedenen Phasen des Online-Einzelhandels anzusprechen. Allein im vergangenen Jahr hat Amazon zahlreiche neue Werbefunktionen hinzugefügt, darunter gesponserte Markenvideos und die Erstellung von Key Reports. Während Amazon seinen Marktplatz um mehr Drittanbieter erweitert, schreien die Verkäufer förmlich danach, von den Werbemöglichkeiten des Mega-Einzelhändlers zu profitieren.Das Institut für Marktforschung und Geschäftsentwicklung Juniper Research hat kürzlich prognostiziert, dass die Werbeeinnahmen von Amazon in den nächsten Jahren um ganze 470 Prozent wachsen und bis 2023 40 Milliarden Dollar erreichen werden. Während Googles Werbeeinnahmen im gleichen Zeitraum auf über 230 Milliarden Dollar geschätzt werden, wird erwartet, dass sie aufgrund von Konkurrenten wie Amazon einen Rückgang von 1 Prozent erleiden werden. Doch trotz des Wachstumstrends von Amazon bleibt die Zukunft ungewiss. Inmitten der sich rasant entwickelnden Technologie könnten die hochmodernen digitalen Anzeigen von heute in wenigen Monaten als veraltet eingestuft werden.Unternehmen, die über Amazon verkaufen, dürfen die Lager- und Erfüllungsgebühren von Amazon nicht unterschätzen, diese können nämlich je nach Gewinnspanne relativ teuer sein. Wer sich entscheidet, zusätzlich zu diesen Ausgaben für Werbung zu bezahlen, sollte vorher unbedingt prüfen, ob das finanziell überhaupt machbar ist. Da der Wettbewerb am Markt von Tag zu Tag zunimmt, sind viele dazu verleitet, einen Frühstart zu wagen. Aber wer sich die Zeit nimmt, um die Amazon-Werbekampagne strategisch zu optimieren, der wird am Ende höchstwahrscheinlich feststellen, dass sich die Mühe gelohnt hat. Gut Ding braucht eben Weil!Sara Martinelli ist SEO / SEA Manager bei Südtirol Online Marketing

