Direkt Kaeser

Foto: © Kaeser Kompressoren

Nach der Eröffnung einer ersten Niederlassung in der Region Venetien wird demnächst ein Standort in Trient eröffnet, sodass nunmehr auch die zahlreichen regionalen Unternehmen über eine lokale Vertriebs- und Servicestelle verfügen.Das multinationale Unternehmen mit Sitz in Coburg wird somit einen Betriebspunkt in der Region haben, der den Kundenkreis in der Region Trentino-Südtirol unterstützt und erweitert - zudem wird Lieferkette mit spürbaren Vorteilen verkürzt."Unser Ziel ist es, unsere Präsenz in den Provinzen Trient und Bozen zu stärken und Dienstleistungen auf höchstem Niveau anzubieten.Trient und Bozen gehören zweifellos zu den dynamischsten und produktivsten Gebieten Italiens, die ein Höchstmaß an Kompetenz und Effizienz erfordern" erklärt Giovanni Micaglio, CEO von Kaeser Compressori S.r.l., die Wahl des Unternehmens und gibt zudem einen Ausblick: „Zu den vier ortsansässigen Servicetechnikern, die bereits heute für jeden Bedarf im Einsatz sind, können in kürzester Zeit 30 weitere Spezialisten hinzukommen, die im Umkreis von rund 100 Kilometern in der Region Trentino-Südtirol tätig sein werden.""Die technischen Dienstleistungen werden so ausgelegt sein, dass die sofortige Verfügbarkeit des Kaeser-Service, der Ersatzteile und der Produkte gewährleistet ist. Dies erfolgt auch durch kurz- oder langfristige Mietdienstleistungen mit sofortiger Unterstützung in jeder Phase - von der Größenbestimmung bis zur Messung der Energieeffizienz von Druckluftsystemen"."Es gibt bereits zahlreiche Unternehmen in Trient und Bozen, die ihr Vertrauen in Kaeser-Kompressoren bekräftigen und ihre Entscheidung bestätigen, ihre Anlagen und die damit verbundene Produktivitätsgarantie der Professionalität der Kaeser-Techniker anzuvertrauen. Dieser Service wird zudem bald in der Lage sein, die Kunden in wenigen Minuten zu beraten und zu unterstützen.""Das stimmt. Die Forderung nach Energieeffizienz seitens der Unternehmen war noch nie so entscheidend wie heute. Die Komplexität der Märkte erfordert eine ständige Anpassung in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Leistung der Anlagen. Kaeser ist in der Lage, die besten Lösungen zu bieten, wobei innovative Plattformen für höchste Energieoptimierung zum Einsatz kommen - Eigenschaften, die Kaeser-Systeme zu einer Referenz auf dem Markt machen."