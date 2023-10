MAEXX erobert Ibiza: Ein einzigartiger Auftritt im Nassau Beach Club

Foto: © MAEXX

Es ist ein Moment, auf den nicht nur MAEXX, sondern auch seine Fans und die DJ-Szene gewartet haben. Nassau Beach Club ist eine wahre Institution in der internationalen Clubszene. Direkt am Strand gelegen, bietet er Platz für über 1.000 Menschen, die hier die Sonne genießen, exklusive Speisen und trendige Drinks genießen und sich von der erstklassigen Musik mitreißen lassen können. Besonders während der anstehenden Closing Weekends herrscht hier eine einzigartige Feierlaune.„Die große Herausforderung besteht darin, sich in diesem pulsierenden Party-Zentrum als international anerkannter DJ zu profilieren“, erklärt MAEXX, der die Bedeutung dieses Auftritts genau kennt. Doch er ist bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen und das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau, der bekannten Südtiroler Fotografin Mirjam Tschigg, die ihm in diesem wichtigen Moment zur Seite stehen wird.MAEXX hat für diesen besonderen Gig ein spontanes Set geplant, bei dem er sich voll und ganz auf die Stimmung der Menschen einlassen möchte. Sein Ziel ist es, die Feierlaune zu steigern und alle Gäste mit auf eine musikalische Reise zu nehmen, die sie nicht so schnell vergessen werden. Der Sound wird sich im Bereich des Melodic Techno und Minimal House bewegen – eine perfekte Kombination, um die Strandparty in Schwung zu bringen.MAEXX ist nicht nur für seine außergewöhnlichen DJ-Sets bekannt, sondern auch für seine beeindruckenden musikalischen Partner. Schon vor seinem Auftritt im Nassau Beach Club teilte er die Bühne mit Größen wie Robin Schulz, Alle Farben, Möwe, Oliver Schories, Moonbootica und sogar Gigi D'Agostino. Er legte auf exklusiven Events wie dem Wiesen Opening im P1 Club in München und großen Festivals wie dem IKARUS FESTIVAL in Memmingen oder dem ECHELON FESTIVAL in Bad Aibling auf. Dabei bewies er immer wieder sein außergewöhnliches Talent und seine Vielseitigkeit.Seine musikalische Reise begann in einem bescheidenen Keller in Südtirol, wo er im Alter von nur 15 Jahren die ersten Töne auflegte. Schon bald folgten erste Engagements, und sein Talent für den Rhythmus wurde durch seine Ausbildung zum Schlagzeuger gefestigt. Die Liebe zur Musik liegt ihm im Blut und spiegelt sich in jedem seiner Auftritte wider.In der Vergangenheit beeindruckte MAEXX bereits durch Auftritte in naturnahen Kulissen, wie bei den Stoanernen Mandln, am Gardasee oder am Pichlberg. Doch der Nassau Beach Club in Ibiza ist zweifellos eine ganz besondere Bühne und ein Höhepunkt seiner Karriere. Sein Auftritt im Nassau Beach Club auf Ibiza ist zweifellos ein Meilenstein, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie er das Publikum auf der Party-Insel mit seinem einzigartigen Sound begeistert. Ibiza, sei bereit für MAEXX!