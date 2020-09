Dolce Vita Hotels: Erste Wahl für Urlaub im Südtiroler Spätsommer

Geschenktipp:

Willkommen im Schlaraffenland für jeden Bike Fan: Genussradler, Mountainbiker, Rennradfahrer und E-Biker. Während in vielen anderen Orten des Landes die Räder schon ihren Winterstellplatz im Keller gefunden haben, wird rund um die Dolce Vita Hotels noch lange in die Pedale getreten. Das Vinschgau und die Umgebung um Meran bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Biken. Unser Tipp: die geführten E-Bike-Touren mit Erlebnisprogramm. Eine spannende Zeit und wunderschöne Erlebnisse hält der Spätsommer im mediterranen Meraner Land und Vinschgau aber auch für jene Gäste bereit, die dem Genuss frönen wollen. Es gibt ein tägliches Erlebnisprogramm mit Geschichten rund um „Land und Leute“ in Südtirol. Von Weinlehrpfad über Almgeschichten und dem traditionellen Törggelen ab Ende September ist alles dabei! Diese wunderschönen Ausflüge bleiben unseren Gästen lange in Erinnerung.Wir sind Ausgangspunkt und Rückzugsort zugleich. Tagsüber erkunden Sie die schönen Almen- und Erlebniswege im Vinschgau und Meraner Land, am späten Nachmittag erwarten Sie angenehme Stunden in der Sauna und in den Pools. Gestalten Sie Ihren Tag aktiv, langsam, ruhig oder erlebnisreich, so wie Sie es in dieser schönen Jahreszeit genießen möchten. Spezielle Highlight-Wochen wie die beliebte „Sauna Around“-Woche mit internationalen Gastaufgießern sorgen für Ihr Urlaubshighlight in den Dolce Vita Hotels.Dolce Vita ist für uns ein Lebensgefühl. Diese Unbeschwertheit, dieses Lachen und dieses „italienische Glück“ im Herzen, das man im Urlaub in den Dolce Vita Hotels genießen kann. Mit netten Leuten Spaß haben, eine wunderschöne Zeit mit Romantik und prickelnden Erlebnissen.Täglich sorgen die Hoteliersfamilien mit den Mitarbeitern dafür, dass ihre Gäste genau dieses Lebensgefühl, diese pure Freude am Leben spüren dürfen. Freude am Leben ist mehr als eine Philosophie, das ist Dolce Vita Feeling.Alle 5 Dolce Vita Hotels sind unter den führenden Wellnesshotels in Südtirol. Mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert. Die 5 Sky-Spas mit traumhaften Panorama-Saunen, Pools, Whirlpools und die Spa-Abteilungen sind innovativ und modern. Unsere Top-Mitarbeiter werden laufend auf die neuesten Anwendungen geschult. Es gibt lange Saunaabende, tolle Aufgusszeremonien und ganzheitliche Fitnessprogramme.Nutzen Sie die Gelegenheit und buchen Sie eine erlebnisreiche Stunde bei den zertifizierten Yogameistern/lehrern in den Dolce- Vita-Hotels. Alle 5 Dolce Vita Hotels glänzen zudem mit neuesten Fitnessräumen, „Functional Halls“ und Outdoor-Kletterwänden.Dolce Vita Daten für ein süßes Lebensgefühl:24 Pools, 31 Saunen, 15.000 m² Spa- und Wellnessfläche, 744 Kuschel- und Ruheliegen, 670 m² Fitnessbereich, 11.825 m² Parkanlage, 1 gemeinsame Bio-zertifizierte Beautylinie BERG, 2 nagelneue und knallgelbe Porsche Boxster Cabrio, 10 gelbe Vespas, 5 E-Smart mit 140 km Reichweite, 5 herzliche Gastgeberfamilien – und sehr viele fleißige, sich ums Wohl ihrer geschätzten Gäste sorgende Dolce Vita Mitarbeiter.Gutscheine für Wellness-Wochenenden oder Day-Spaunter www.dolcevitahotels.com oder unter Tel. 0473/720165

