Dolce Vita Hotels − First choice in Südtirol

Wieso in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ein Urlaub in den fünf Premium-DolceVita-Hotels in Südtirol eignet sich für Zweisamkeit-Sucher, Aktivfreaks, Familienmenschen, Wellnessbegeisterte und Gourmets gleichermaßen. Jedes der familiengeführten Hotels hat sich thematisch spezialisiert und bietet den Gästen den einmaligen „DolceVita Around“-Vorteil.





Für die Gäste bedeutet das: „Basecamp“-Hotel wählen und sodann im Urlaub kostenlos „Hotel-Hopping“ betreiben. Das Green Luxury Alpiana Resort buchen, im Lifestyle DolceVita Resort Lindenhof die Küche testen. Oder: Am Aktivprogramm des Sporthotels Jagdhof teilnehmen, im Luxury DolceVita Resort Preidlhof den sechsstöckigen SPA-Tower erkunden und im Resort Feldhof dem musikalischen Abendprogramm lauschen.Lifestyle DolceVita Resort Lindenhof: modern, jung, designaffin. Das Hotel begrüßt die Gäste am Sonnenhang von Naturns. Außen eine markante rote Fassade, innen eine harmonische Synthese von Südtiroler Design. In die Top-3 der besten Wellnesshotels Europas gewählt, bietet das Haus Wellness für Groß und Klein. Kids toben in der Riesen Wasserrutsche – Eltern relaxen im „Adult's only“-Bereich.DolceVita Resort Feldhof: Charmant wie das Südtiroler Lebensgefühl ist auch ein Urlaub im DolceVita Resort Feldhof im Herzen von Naturns. Rückzugsort für Erwachsene und Abenteuerspielplatz für Kids. Auf der Suche nach Quality-Family-Time sind Sie im Feldhof richtig. Familien-SPA im eigenen Wellnessbereich für die Familienzeit oder „Adult's only“-Wellness für die Eltern zum Energie tanken.DolceVita Green Luxury Resort Alpiana: Zeit ist hier Nebensache. Südtirols wohl schönstes mediterranes Gartenparadies mit Palmen, Pergola und Lounge-Ecken umrahmt das Alpiana Resort in Völlan. Für ein harmonisches Ambiente sorgen das gradlinige Design und die Reduktion auf da Wesentliche. Alpiana für Ruhesuchende, Genießer und aktive Entdecker.DolceVita Hotel Jagdhof: Hier ist alles in Bewegung. Sportlich und aktiv ist die herzliche Gastgeberfamilie im 2019 umgestalteten und renovierten Sport- und Aktivhotel in Latsch. Ob im neuen „Roof Top Sky Spa“ mit 360°-Blick auf das Grün der Obstgärten ringsum oder die einmalige Bergkulisse – der richtige Ort für Sport, Wellness und Gourmeturlaub.Luxury DolceVita Resort Preidlhof: Das 5-Sterne-Hotel glänzt mit luxuriösem „Adult's only“-Vorteil. Im „Sky Infinity Pool“ über den Dächern von Naturns bietet sich eine einmalige Aussicht. Der sechsstöckige SPA- Tower hat das Wellnessen in Südtirol neu definiert und bietet Auszeit auf höchstem Niveau. Das Kuschelhotel schafft es, stets mit neuen Trends zu überzeugen und darf sich deshalb „Best Hotel SPA of Italy“ nennen.Suchen Sie nach einem passendes Präsent? Mit DolceVita Gutscheinen für Ferien im Pocket-Format treffen Sie ins Schwarze. Wo sonst kann sich der glücklich Beschenkte das Hotel selbst wählen und vier weitere Hotels im Umkreis von 31 Kilometern mitnutzen?Luxury DolceVita Resort Preidlhof***** – Adults onlyLifestyle DolceVita Resort Lindenhof ****s – Erlebnis & GenussDolceVita Resort Feldhof****s – Family & SpaDolceVita Hotel Jagdhof****s – Sport & SpaDolceVita Resort Alpiana****s – Green Luxury, Gourmet & SpaGutscheine fürWellness-Wochenenden oder Day-Spa unter www.dolcevitahotels.com oder Tel. 0473/720165

som