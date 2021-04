Dolomilla und die Regenbogenwiese – Ein Malwettbewerb für Kinder

Dolomilla ist eine besonders schöne Kuh. Immer wenn Wanderer am Weidezaun stehen bleiben, blitzen ihre großen, braunen Augen mit den langen, dunklen Wimpern freundlich auf. Heute aber schaut sie gar nicht fröhlich drein. Sie langweilt sich fürchterlich: „Wann passiert endlich mal etwas?“, denkt sie, während sie am zwanzigsten Grasbüschel an diesem Morgen kaut. Sie blickt gedankenverloren zum Hügel, hinter dem die Spitzen der Tannenbäume hervorgucken. „Ich war noch nie hinter dieser Almweide.“ … Neugierig, wie es weitergeht? Dann besuche www.dolomilla.com und lese die abenteuerliche Geschichte von Dolomilla.Die Kuh Dolomilla steht für gute Milch mit dem Qualitätszeichen Südtirol wie keine andere. Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Geschichte von Dolomilla lesen, ein Bild zur Geschichte malen und in einem der Südtiroler Milchhöfe abgeben.Den Einhefter in der Mitte des „Dolomiten-Magazins“ entnehmen oder von www.dolomilla.com herunterladen und Dolomilla zeichnen. Die Zeichnung bei einem der Shops der Südtiroler Milchhöfe unter Angabe der erforderlichen Daten einreichen. Alternativ kann die Zeichnung auf einem weißen DinA4-Blatt eingereicht werden. Postzusendung möglich an Athesia Druck GmbH, Postfach 430, 39100 Bozen., Innsbrucker Straße 41, Bozen, Pfalzner Straße 19, Bruneck, Brennerstraße 2, VahrnJaufenstraße 108 und Neustadt 18, Sterzing, Pustertalerstraße 3/C, Toblach, Schießstandweg 6, Sexten, Mitterplars 29, Algund, Burgeis 77, MalsBeim Besuch im Shop der Milchhöfe gibt es für jede Zeichnung ein Joghurt geschenkt. Unter allen eingegangenen Zeichnungen werden 30 Gewinner ausgelost.• 1 x 2 Übernachtungen für Familie mit 2Kindern in einem Familienhotel Südtirol• 7 x Einkaufsgutschein à 100 Euro für die Shops der Südtiroler Milchhöfe und Plüschtier Dolomilla• 11 x kuscheliges Plüschtier Dolomilla• 11 x Turnbeutel DolomillaAlle Infos zu Gewinnspiel, Abgabestellen und Teilnahmebedingungen auf www.dolomilla.com

vida