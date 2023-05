„Dolomiten“ digital lesen ab 5 Uhr

Mit dem sieben Tage Abonnement kann die „Dolomiten“ von Montag bis Samstag inklusive Beilagen einfach und schnell gelesen werden. Am Sonntag kann auf demselben Wege auch die „Zett“ bezogen werden. Gerade in der Urlaubszeit wird die digitale Ausgabe am häufigsten gelesen, daher können neue Leser jetzt ein 3-Monate-Abo zum Sommer-Spezialpreis von 9,90 Euro abgeschlossen werden. Der Abschluss ist ganz einfach unter diesem link möglich: