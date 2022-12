„Dolomiten“-Gratisskitag am 10. Dezember im Sarntal

Am Samstag, 10. Dezember, findet in Reinswald der „Dolomiten“-Skitag statt und pro Vorteilskarte erhalten Abonnenten bis zu zwei Tagesskipässe gratis! Einfach die gültige Vorteilskarte am „Dolomiten“-Stand vorzeigen und ab geht’s auf die Piste! Das familien-freundliche Skigebiet eröffnet am Samstag die Saison und damit steht der Pistengaudi nichts mehr im Wege.Tagelang hat sich das hochmotivierte Reinswalder Team bemüht, perfekte Pisten zu schaffen. Ob Skifahrer, Snowboarder, Winterwanderer, Langläufer und Skitourengeher, im Skigebiet Reinswald kommen alle auf ihre Kosten! …und apropos Kosten, wenn der 1 Skitag zwei Gratis-Tageskarten bereit hält, kann die Saison mit einem freudigen Lachen beginnen!STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.