Am Sonntag, 11. Dezember um 18 Uhr, findet in der Sparkasse Arena der „Dolomiten“-Hockeyday statt und pro Vorteilskarte erhalten Abonnenten bis zu vier Eintrittskarten für den Sektor G gratis!Reservieren Sie Ihre kostenlosen Eintrittskarten innerhalb 8. Dezember indem Sie an [email protected] schreiben, die Anzahl der benötigten Karten (max. 4), Vor- und Nachname und Dolomiten-Abo-Nummer angeben. Beim Abholen bitte die Dolomiten-Vorteilskarte vorweisen.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.