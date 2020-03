„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – 1 Abendessen im Aomi Wagyū Restaurant und 1 Übernachtung in den Hidalgo Suites für 2 Personen zu gewinnen

Mitspielen: So geht’s!Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom 06. März und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen sowie Wohnsitz innerhalb Sonntag, 08. März 2020 bis spätestens 24 Uhr; entweder per SMS an die kostenpflichtige Nummer 340/4399000 oder gratis über die „Dolomiten/Zett“-App.Bald können sich ein Gewinner und eine Begleitung über ein Abendessen imund 1 Übernachtung in den Hidalgo Suites in Burgstall freuen.as Aomi Wagyū Restaurant ist das erste Spezialitätenrestaurant, das die mediterrane Küche mit dem kostbarsten Fleisch der Welt, dem hochwertigen japanischenvereint. Hier wird Fleischgenuss auf eine ganz neue Ebene gehoben.Die Hidalgo Suites hingegen überzeugen mitdie zum traumhaften Entspannen einladen.Zur Hidalgo Collection gehört einerseits das bekannte Grill Restaurant in Burgstall, das seit 1980 für authentischen Fleischgeschmack mit mediterranem Touch steht und die Gäste unter anderem mit veganen und vegetarischen Gerichten verwöhnt. Gleich daneben öffnen sich die Türen des Aomi Wagyū Restaurants und damit eine Welt der sinnlichen Geschmackserlebnisse. Hier wird das japanische Superfleisch Wagyū mit Perfektion zubereitet und liebevoll serviert. Im Aomi verkosten Sie außerdem Veredelte Wagyū Feinkost wie Schinken, Salami und Lardocreme. Um kulinarischen Genuss noch weiter zu erleben, bieten die Hidalgo Suites den perfekten Rahmen, um sich in Ruhe zu erholen und in eine süße Traumwelt einzutauchen. Die weitläufigen luxuriösen Suites sind ein beliebter Rückzugsort für alle, die sich nach Freiraum und Selbstentfaltung sehnen. Außerdem lädt das Balance Mini Spa mit finnischerzum vollkommenen Entspannen ein.Freuen Sie sich auf eine Auszeit mit kulinarischen Highlights!

