„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – 1 Gutschein für einen Urlaub in einem Roter Hahn-Bauernhof zu 488 Euro gewinnen

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 21. Jänner 2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 23. Jänner 2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Die mit viel Holz ausgestatteten Unterkünfte bieten alles was es für einen erholsamen Urlaub braucht. Am Morgen bringt die Bäuerin einen Frühstückskorb mit allerlei Produkten vom Hof vor die Wohnungstür. Danach heißt es, Hoftür auf und los. Rund um den Bauernhof gibt es eine Reihe an Ausflugszielen, die es zu entdecken gilt. Aber auch am Hof kommt keine Langeweile auf, denn es gibt jede Menge zu entdecken, erkunden und erforschen.Weitere Eindrücke und Informationen finden Sie unter: www.roterhahn.it/de/urlaub-auf-dem-bauernhof

fa