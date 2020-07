„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – 1 Gutschein Twenty zu 400 €

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 17.07.2020 schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz innerhalb Sonntag, 24.07.2020 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App.Auf die/den glückliche/n Gewinner/in wartetDas Twenty ist derin Südtirol mit 80 Geschäften internationaler Top-Brands, 7 Restaurants, 6 digitalen UCI Kinosälen und dem Kuni Kids Park, der mit einer Fläche von 500 m2 Kindern zwischen 3 und 11 Jahren gewidmet ist. Ein neuesinmitten zeitgenössischer Architektur.Mehr als, für die größte Auswahl der Region: Damen-, Herren- und Kindermode, Schuhe und Accessoires, Sportbekleidung und Ausrüstung, Elektronik, Optik, Haushaltswaren, Make-up und Haarpflege-Produkte, Telefonie, Spielwaren und vieles mehr.werden Sie mit einer großen Auswahl an Speisen verwöhnen und bleiben wie auch Cafés und Eisdielen jedem Feinschmecker in Erinnerung. Es stehen über 350 Sitzplätze zur Verfügung, teils überdacht und teils im Freien auf der Terrasse. Mittag- oder bis spät Abendessen, mit kostenlosem Wifi.Inmit großer Leinwand entführen dich die besten Filme in fantastische Welten – auch in 3D, für ein einzigartiges Erlebnis. Genieße die besten Filme in mehreren Sprachen und den Komfort eines überdachten Parkplatzes.Weitere Eindrücke und Informationen über den das Shoppingzentrum Twenty erhalten sie unter: https://www.twentybz.it/

som