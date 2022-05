„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – 1 Tellerlattenrost aus Südtiroler Zirbenholz bereitgestellt von MAGNUS FUCHSBERGER & CO zu gewinnen

Foto: © Magnus Fuchsberger&Co

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 13. Mai 2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 15. Mai 2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Tellerlattenrost aus Südtiroler ZirbenholzGeeignet für alle Matratzentypen, besonders Naturlatexmatratzen.Rahmen aus Buchenholz. 68 Federelemente aus unbehandeltem Südtiroler Zirbenholz.Die Zirbenteller sind flexibel und garantieren somit eine gute Anpassung.Außerdem verströmt die Zirbe einen harzigen und beruhigenden Duft, der für eine angenehme und entspannende Atmosphäre sorgt und einen erholsamen Schlaf beschert.Das Wohlbefinden und die Lebensqualität unserer Kunden stehen für uns immer im Vordergrund und schon seit Jahrzehnten befassen wir uns intensiv mit dem Thema „ Gesund Schlafen “. Wir sind von der hohen Qualität der Produkte begeistert und können so unseren Kunden eine große Auswahl an Naturmatratzen und Betten anbieten. Richtig gut schlafen heißt neben der Verwendung sauberer und nachhaltiger Rohstoffe auch das Wissen um die Bedürfnisse des menschlichen Körpers in Bezug auf gesunden Schlaf. Die ganzheitliche Betrachtung des Menschen und seiner Grundbedürfnisse werden bei uns in den Vordergrund gerückt.