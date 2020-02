„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – 1 Übernachtung für 2 Personen im 4* Boutique & Spa Hotel Solea im Trentino gewinnen

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 21. Februar 2020 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen sowie Wohnsitz innerhalb Sonntag, 23. Februar 2020 bis spätestens 24 Uhr; entweder per SMS an die kostenpflichtige Nummer 340/4399000 oder gratis über die „Dolomiten/Zett“-App.Bald können sich ein Gewinner und eine Begleitung über einen Aufenthalt imim Trentino freuen.In Fai della Paganella, im Trentino, oberhalb des Etschtals zwischen Mezzocorona und Lavis, überzeugt das Solea mit seinemmit In- und Outdoor Pool, einer weitläufigen Saunalandschaft mit Ruheraum und wohltuenden Beauty-Anwendungen. Im Relax Garden kann man den Blick über die bezaubernde Naturkulisse schweifen lassen. Die luxuriösenim alpinen Stil laden zum Träumen ein – hochwertige Materialien schaffen eine Wohlfühlatmosphäre vom Feinsten.Am Abend verwöhnt Sie der Küchenchef Michele mit. Lassen Sie anschließend den Tag mit einem leckeren Drink in der Solea Cocktail Lounge ausklingen.Fai della Paganella ist ein wahres, aber auch für Erholungssuchende. Neben Skifahren und Schneeschuhwandern bietet die vielfältige Landschaft die perfekten Voraussetzungen, um gemütliche Wanderungen zu unternehmen oder mit dem Bike die Region zu erkunden.Freuen Sie sich auf bleibende UrlaubsmomenteWeitere Eindrücke und Informationen über das Solea finden Sie unter: www.hotelsolea.com

som