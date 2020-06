„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – 1 Übernachtung für 2 Personen inkl. Halbpension im La Maiena Meran Resort!

Mitspielen: So geht’s!Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 26.06.2020 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz innerhalb Sonntag, 28.06.2020 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App.Sie suchen nicht irgendein Hotel, sondern Ihr absolutes Wohlfühl-Domizil? Sie gehen im Urlaub keine Kompromisse ein? Ihr Gaumen duldet nur erlesenste Kostbarkeiten?Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt? Nicht weit weg von zu Hause erwartet Sie im La Maiena Meran Resort ein Domizil der Extraklasse. Die idyllische Lage auf einem sonnenverwöhnten Hang in Marling lässt Sie vom ersten Moment an abschalten. Der Blick reicht über die Dächer der leuchtenden Kulturhauptstadt hinweg in das reizvolle Meraner Land. Eine atemberaubende Aussicht bei Tag und Nacht! Nach einer nur kurzen Anreise verweilen Sie hier inmitten der Natur, genießen unvergleichliche kulinarische Kunstwerke sowie die hervorragende Weinauswahl des hauseigenen Sommeliers und lassen Ihre Seele in der großzügigen In- und Outdoor-Spa-Oase baumeln.Umgeben von Weinreben und Apfelhainen ist das La Maiena Meran Resort ein Ort der puren Erholung. Wertvolles Eichenholz, luxuriöse Möbel aus Zirbenholz, warme Farbtöne, helle Räumlichkeiten und hochwertige Stoffe garantieren einen naturnahen und wohltuenden Aufenthalt. Mit ihrem Blick fürs Detail bereitet Familie Waldner ein Refugium, in dem Körper und Geist zur Ruhe kommen.Genussmomente par excellence versprechen das Talent und die Leidenschaft des preisgekrönten Küchenchefs Andreas Schwienbacher. Der von Seniorchef Hans Waldner bestückte „Rotweinturm“ hält edle Tropfen für jeden Gaumen bereit. Den passenden Wein zu Ihrem Gourmet-Menü empfiehlt er Ihnen gerne persönlich. Als eines von wenigen Hotels in Südtirol darf das La Maiena Meran Resort die Auszeichnung „Belvita Gourmet Cuisine“ führen. Doch damit nicht genug des Genusses. Auf der hoteleigenen Almhütte können Sie es sich bei einer traditionellen Marende mit ausgewählten regionalen Köstlichkeiten richtig gutgehen lassen. Ein kühles Getränk an der frischen Bergluft macht Ihren Kurzurlaub vollends zu einer gelungenen Auszeit.Um Ihren Aufenthalt perfekt zu machen, werden Sie im La Maiena Meran Resort nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Nach einem herausfordernden Tag an der frischen Luft ist ein Besuch in der Wellnessoase Sensa Spa eine Wohltat für Leib und Seele. Geheimtipp der Beauty-Chefin Elisabeth Waldner: Die ayurvedische Ganzkörpermassage Abhyanga sorgt für absolute Tiefenentspannung. Darf’s noch etwas mehr sein? Ein neuer Haarschnitt vielleicht oder eine Steckfrisur für den abendlichen Konzertbesuch? Im La Maiena Meran Resort schwingt die italienische Friseurmeisterin Marion Müller Schere, Föhn und Farbpinsel, um Ihnen einen Look ganz nach Ihren Wünschen zu zaubern.Ganz egal ob Feinschmecker, Ruhesuchender oder Wein-Gourmet, das La Maiena Meran Resort wird sie begeistern. Und dabei ist es nur einen Katzensprung von Ihrem Zuhause entfernt. Entspannter kann ein Urlaub nicht sein!

