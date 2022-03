„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – 2 Balkonbeete „Flori“ inkl. Folientunnel von Inderst Landhandel zu gewinnen

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 4. März 2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 6. März 2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Das Balkonbeet „Flori“ - aus massivem, naturbelassenem Lärchenholz - ist ideal für die Aufzucht von frischen Kräutern, knackigem Salat, schmackhaftem Gemüse oder dekorativen Blumen auf Balkon und Terrasse. Der Folientunnel schützt die Pflanzen und lässt sie prachtvoller gedeihen. Inderst Landhandel steht seit 1958 für qualitativ hochwertige Produkte und professionellen Service.Dank der jahrzehntelangen Erfahrung und der stetigen Suche nach innovativen Produkten sind wir in der Lage, die unterschiedlichsten Anfragen von all jenen zufriedenzustellen, die sich mit Vertrauen an uns wenden. Das stellt den echten Wert unseres Angebots dar.Sowohl Produzent als auch Händler zu sein gibt uns die Möglichkeit, den gesamten Verkaufsprozess unter Kontrolle zu haben. Außerdem sind wir ein junges und dynamisches Team, mit der Leidenschaft unsere Umgebung und die Natur in der wir leben, durch unseren Einsatz zu unterstützen.Im Fachmarkt in Marling beraten Sie unsere Mitarbeiter gerne rund um die Themen: Obst- & Weinbau, Hof, Haus und Garten.

