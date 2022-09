„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – 2 Tage Wellnessurlaub im Moseralm Dolomiti SPA Resort in Welschnofen/Karersee zu gewinnen

Entspannen im Sky Pool mit fantastischem Ausblick. - Foto: © Daniel Demichiel

Atemberaubendes Bergpanorama bietet der Dolomiti Mountain SPA dem glücklichen Gewinner! - Foto: © Ivan Goller

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 30. September 2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 2. Oktober 2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Im Sky Pool den Bergspitzen nahekommen, am leuchtenden Rosengarten wandern, abschalten in der Stille des Waldes. All diese Möglichkeiten und die einmalig ruhige Lage machen die Moseralm zu einem echten Hideaway, das Naturerlebnis und Wellness perfekt verbindet. Vor den Gipfeln des Rosengarten-Latemar erwartet Sie das Dolomiti Mountain SPA (Adults Only) mit Saunen, Enrosadira Sky Pool und fantastischem Ausblick.Der neue Zimmertrakt mit 14 Suiten ergänzt sich harmonisch zum bestehenden Hotel. Neue, alpin-moderne Suiten mit viel Holz und warmen Farben laden zum Verweilen ein.Aus wohlgewählten Zutaten und mit viel Liebe zaubert unser Küchenteam täglich Neues. Inspiriert von alpinen Traditionen und der mediterranen Küche gehen die Ideen dabei nie aus.Die Landschaft um unser Dolomiti Spa Resort ist nicht nur ein Hingucker, sie macht auch richtig Lust auf Bewegung. Dabei reicht das Aktivangebot vom E-Biken oder Wandern bis hin zum Skifahren im Winter. Probieren Sie ruhig alles aus: Die Berge gehören Ihnen!Weitere Eindrücke und Informationen vom Moseralm Dolomiti SPA Resort finden Sie unter www.moseralm.com