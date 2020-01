„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – 2 Tage Wellnessurlaub in der neuen Gassenloge im Gassenhof Ridnaun gewinnen

Mitspielen: So geht’s!





Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 24.01.2020 und schicken sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz innerhalb Sonntag, 26.01.2020 bis spätestens 24 Uhr; entweder per SMS an die Nummer 340/4399000* oder gratis über die „Dolomiten/Zett“-App.Auf den glücklichen Gewinner wartenDer Gassenhofist der perfekte Rückzugsort, um dem hektischen Alltag zu entfliehen. Der Erlebnisort bietet einen Kontrast zur heutigen oft stressigen Welt und schenkt den Gästen, dies nur inNur ein unterirdischer Zugang verbindet den Gassenhof und die Gassenloge miteinander und bietet den Gästen noch mehr Luxus. Durch die bodentiefenhaben Sie schon vom Bett aus einen fantastischen Blick über das Ridnauntal. Damit Sie nach einer erlebnisreichen Wanderung noch besser entspannen können, wurde derum einige Höhepunkte erweitert: Freuen Sie sich auf einen, eine Saunalandschaft, eine Beautyabteilung und einenNutzen Sie die Kaffeemaschine oder die Teestation auf Ihrem Zimmer, setzen Sie sich mit einem Heißgetränk auf denund genießen Sie die morgendliche Schönheit und Ruhe der Bergwelt.Im Gourmet-Restaurant genießen die Gäste täglich frischeund den restlichen Regionen Italiens. Küchenchef Stefan und sein Team bemühen sich jeden Tag, einzigartige kulinarische Hochgenüsse zu bieten. Dabei werden vor allem faus der Region verwendet.Abends wird Ihnen einmit Hauptspeisenwahl sowie sonntags sogar ein köstliches. Zwei- bis dreimal in der Woche genießen Sie hausgemachte Spezialitäten aus derWeitere Eindrücke und Informationen über den Erlebnisort Gassenhof finden Sie unter: https://www.gassenhof.com/

