„Dolomiten“-Magazin-Preisrätsel: 2 Tickets für das „Herbert Pixner Projekt“ inklusive Übernachtung in Ratschings.

Diesteht ganz im Zeichen des 15-Jährigen Bestehens des Herbert Pixner Projekts. Begonnen hat das musikalische Experiment rund um den Südtiroler Musiker Herbert Pixner im Jahre 2005. Seither gab es acht Alben, die meisten davon mit Gold- und Platinstatus und überim gesamten deutschen Sprachraum.ie Ausnahmemusiker bauen mit ihrermusikalische Brücken zwischen ihren entlegenen Heimatregionen mit verspielt-lasziver Sanftmut, wuchtigen Rock- und Bluesriffs, brillianter Technik und enormer Spielfreude.Mit Euphorie, Energie, Spannung, viel freie Improvisation und seit Neuestem mit einem ausgefeilten multimedialen Bühnenkonzept on Tour: Das ist die Mischung mit der dasdas Publikum elektrisiert und begeistert.Exklusive für diese Tour wird die Besetzung durch die Hackbrett- und Harfenvirtuosinerweitert und natürlich wird es wieder ein neues Album geben.Fünfzehn Jahre „feinste handgemachte Musik aus den Alpen". Das wird gebührend gefeiert!

