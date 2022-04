„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – 2 Tickets für das Konzert „Seiler und Speer“ in Bruneck mit Übernachtung und Frühstück im Hotel Post und Abendessen im Restaurant Cosmo zu gewinnen

Foto: © Bruneck Kronplatz

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 29. April 2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 1. Mai 2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Erleben Sie das österreichische Duo „Seiler und Speer“ am 30. Juni 2022 in einer einzigartigen Atmosphäre am Schlossberg in Bruneck.Charakteristisch für ihre Songs sind lebensnahe Texte, die verschiedene Alltagssituationen karikieren.Mit ihrem neuen, dritten Album „Für immer“ schrieben SEILER UND SPEER ihre einzigartige Erfolgsgeschichte weiter und stürmten sofort an die Spitze der Charts. Die ausgekoppelten Singles „Ois OK“, „Ala bin“ und „Herr Inspektor“ liefen und laufen die Radiostationen rauf und runter.Beim Tourstopp in Bruneck kann sich das Publikum natürlich auch auf alle weiteren Hits und Klassiker freuen.Informationen zu den Tickets: www.bruneckevents.com