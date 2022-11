„Dolomiten“- Magazin Preisrätsel – 2 Übernachtungen inkl. Genuss - Halbpension für 2 Personen im Romantik Hotel Stafler zu gewinnen!

Hier werden Sie so richtig verwöhnt! - Foto: © Hannes Niederkofler

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 18. November 2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 20. November 2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Südtirolerinnen und Südtiroler, die abends hervorragend essen gehen, ausgewählte Weine trinken und nach einem schönen Abend nicht mehr nach Hause fahren möchten, gönnen sich das Angebot „1 Nacht, 2 Michelin-Sterne“ – wie klingt das?Egal, ob vom Vinschgau, von Meran, von Bozen oder vom Pustertal – zu einer Genuss- und Wellnessauszeit auf höchstem Niveau hat man es in Südtirol meist nicht weit. Trotzdem lohnt es sich, einen Blick über den Tellerrand zu wagen und ein anderes Spitzenrestaurant des Landes auszuprobieren. Ein echter Geheimtipp ist das Romantik Hotel Stafler in Mauls bei Sterzing.Für Reisende auf dem Weg nach Norden oder Süden ist das Romantik Hotel Stafler seit jeher ein weltoffener und gastfreundlicher Ort. Einst als Poststation und seit 270 Jahren als Unterkunft, begrüßte es in der Vergangenheit Könige und Handelsreisende, Flüchtende und Reisende, Hungrige und Durstige aller Erdteile. Selbst Johann Wolfgang von Goethe nächtigte hier. Was war und bleibt? Die Offenheit und echte Gastfreundschaft von Familie Stafler.Das Romantik Hotel Stafler hat gleich zwei Top-Restaurants: Die Gasthofstube Stafler überzeugt mit vorzüglichen À-la-carte-Kreationen aus „Mare e monti“, während Peter Girtler in der Gourmetstube Einhorn international angesehene Haute Cuisine zelebriert, die mit zwei Michelin-Sternen und vier Hauben von Gault-Millau ausgezeichnet wurde. Gemüse, Salat, Milchprodukte, Rind-, Schweine- und Schaffleisch stammen aus der eigenen Landwirtschaft und bilden das Fundament der Sterneküche. Was bei Peter Girtler auf den Teller kommt, ist kein Zufall – das sieht, riecht, fühlt und schmeckt man. Der Sternekoch sagt selbst: „Das Produkt ist der beste Koch. Das Geheimnis des Geschmacks liegt ganz am Anfang, nämlich bei den Zutaten.“Weitere Eindrücke und Informationen über die Erlebnisse im Romantik Hotel Stafler finden Sie unter: www.stafler.com