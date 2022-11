„Dolomiten“ - Magazin Preisrätsel – 4 Tage Wellnessurlaub für 2 Personen mit Vollpension im *****L Abano Grand Hotel zu gewinnen

Entspannen im spektakulärem Romanae Thermal Spa mit monumentaler Atmosphäre. - Foto: © gbhotelsabano

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 4. November 2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 6. November 2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Fühlen Sie sich wie ein VIP mit dem Weltklasseservice des Abano Grand Hotel in Abano Terme und erleben Sie pure Entspannung und Wohlbefinden. Das Hotel bietet neben seiner exzellenten Küche ein gut ausgestattetes Wellnesscenter, das von der altrömischen Architektur inspiriert wird. Es erwarten Sie verschiedene Saunen, Thermalbäder, ein vielfältiges Massageangebot, Beauty- und Thermalanwendungen sowie ein Whirlpool.Erleben Sie das Gefühl, in eine andere Epoche versetzt zu werden, die auf unglaubliche Weise intakt wirkt: im echten Sinne Anti-Aging. Besonders eindrucksvoll sind die Statuen, die uns in die monumentale Atmosphäre Roms während seiner höchsten Blüte entführen. Hier können sich die Gäste wie ein Kaiser oder eine Göttin im Alten Rom fühlen. Romanae Thermal Spa beinhaltet alles, was bereits die Römischen Thermen ihren Besuchern boten: Genuss, Entspannung und Wohlbefinden.Weitere Eindrücke und Informationen vom *****L Abano Grand Hotel finden Sie unter https://www.gbhotelsabano.it/de/abano-grand-hotel/