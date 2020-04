„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – Day Spa inkl. Massage und Abendessen für 2 Personen im Hotel Winkler

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 10.04.2020 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz innerhalb Sonntag, 12.04.2020 bis spätestens 24 Uhr; entweder per SMS an die Nummer 340/4399000* oder gratis über die „Dolomiten/Zett“-App.in Gewinner kann sich über Day Spa inkl. Massage und Abendessen für 2 Personen imfreuen. Seit Juli 2017 ist das Südtiroler Pustertal um eine Attraktion reicher. Inmitten des berühmten Alpentals öffnete das Hotel Winkler innach grundlegender Renovierung und Erweiterung wieder seine Pforten für anspruchsvolle Familien und Paare. Mit 30 neuen, aufwendig gestalteten Suiten, dem Panorama Spa sowie raffinierten Unterhaltungs-, Fitness- und Sportangeboten positioniert sich das Winkler als das Premium Spa Resort für maßgeschneidertenam Tor zu den Dolomiten.Die großen Fensterfronten desgeben den Blick auf die Almen und Berge des Pustertales frei. Innen prägen hochwertige natürliche Materialen in edlem Design die behagliche Atmosphäre. Auf einer Gesamtfläche vonentdecken die Gäste eine Erlebniswelt aus Wasser, Wellness und Beautytreatments. Stolze 500 Quadratmeter Wasserfläche – 7 Indoor und Outdoor Pools, darunter der 20 Meter lange, der 25 Meter lange und 34 Grad warme Outdoorsowie der Sole-Whirlpool – laden zum Abtauchen ein. In den Ruheräumen mit Blick auf die Berge, der Panorama-Eventsauna mit, dem Kaltwasserkanal und in der gepflegten Gartenlandschaft mit Ruheliegen ist Relaxen angesagt.Zwei exklusive Spa-Suiten eignen sich perfekt für luxuriöse Paarbehandlungen. Acht weitere Behandlungsräume für Massagen sowie einkomplettieren das Wellnessangebot. Das ist aber längst noch nicht alles: Kuschelnester und Ruhekojen, ein Plauderzimmer mit gesunden Tees und Südtiroler Äpfeln, eine Kräuter-Biosauna, ein Aufguss- sowie ein Sole-Dampfbad und vieles Weitere gilt es im Hotel Winkler zu genießen.Und da die Liebe zum Urlaubsland oftmals durch den Magen geht, gibt es im Winkler eine feine Komposition aus, frischen Kräutern der Region und leichten Köstlichkeiten aus der italienischen Küche. Alles im Niveau vonund mehr. Südtirol ist nicht nur für seine Natur weltberühmt, sondern auch für seine Kulinarik. Die Symphonie aus Bergen und Meer, aus alpenländischer Gemütlichkeit und italienischer Raffinesse genießt man in den vierund der Tiroler Stube. Erlebnisse für den Gaumen versprechen der Buffetbereich mit Showcooking-Station, der begehbare Weinkubus und die Panoramaterrasse zum Speisen im Freien.Die Winklerüberzeugt morgens mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, nachmittags mit Suppen, Marende, kleinen Snacks, hausgemachten Kuchen und Obst sowie abends mit einem mehrgängigen Gourmetmenü und wöchentlichen Themenabenden.Was Gäste am Hotel Winkler besonders schätzen, ist nicht nur die einmalige Lage mit spektakulärem Ausblick, sondern auch der. Das beginnt bei den Familiensuiten mit Garten, Suiten mit Sauna oder Whirlpool und hört beim extra Kinderbuffet, den Panoramaspeisesälen und getrennten Essensbereichen mit und ohne Kinder noch lange nicht auf.

