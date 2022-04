„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – Drei Einkaufsgutscheine im Wert von je 150 € bei Amadeus Tracht gewinnen

Bei Amadeus Tracht finden Sie flotte und elegante Trachten, Landhausmode, Lederhosen und Dirndln für Sie und Ihn. - Foto: © Amadeus Tracht

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 8. April 2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 10. April 2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App.In unseren Geschäften in Algund, Meran oder Eppan freuen wir uns auf Ihren Besuch und kleiden Sie gerne von Kopf bis Fuß ein.Unsere Outfits sind perfekt für jeden Moment des Tages, egal ob zu festlichen Anlässen, im Alltag oder, wenn geschickt kombiniert, auch bei der Arbeit.Bei Amadeus Tracht aus Südtirol finden Sie flotte bis elegante Trachten, Landhausmode, Lederhosen und Dirndln für Sie und Ihn.So Fesch, Kinder in Lederhosen, Dirndln, T Shirts und Strickjacken sind einfach immer ein Hingucker! Gerade zu festlichen Anlässen ist es schön, als Familie im gemeinsamen Trachtenlook zu erscheinen. Wir führen coole Outfits für Klein und Groß.Dabei bleiben unsere Trachtenoutfits erschwinglich, weil sie direkt vom Hersteller ins Geschäft kommen. In den Geschäften in Algund, Meran und Eppan erwartet Sie das junge, gut gelaunte Team, das Ihnen immer gern zur Seite steht.