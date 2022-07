„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – Gewinnen Sie ein Sommerurlaubs-Set inkl. 200€ Happy Cards

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 8. Juli 2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 10. Juli 2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Bringen Sie mit diesem Gewinnspiel den Sommer zu sich nach Hause! Gewinnen Sie ein Sommer Set um die sommerlichen Monate in vollsten Zügen zu genießen. Egal, ob im eigenen Garten, am See oder am Strand – mit diesem Set sind Sie jederzeit und überall bestens vorbereitet.Mit den Einkaufsgutscheinen können Sie sich auf eine Reise in die Despar Produktwelt begeben und entdecken, dass neben einem ausgewogenen Sortiment (vom, über, hin zu),und, auch jegliche Produkte des täglichen Bedarfs außerhalb des Lebensmittelsektors in den Despar Geschäften zu finden sind.Mit landesweitist Despar. Bereits seit Jahrzehnten sind die Despar-Geschäfte im Lande Teil der Dorf- bzw. Stadtbilder und von dort nicht mehr wegzudenken.Weitere Infos und allerhand Wissenswertes finden Sie auch auf Facebook auf der Despar-Südtirol-Seite unter https://www.facebook.com/desparsuedtirol oder auf Instagram unter https://www.instagram.com/despar_suedtirol