„Dolomiten“-Magazin-Preisrätsel: eines von 3 Weinpaketen bereitgestellt von 6 Winzern aus dem Süden Südtirols!

Dass man gemeinsam oft mehr erreicht als alleine, ist eine Binsenweisheit, welche vor allem in Zeiten gesellschaftlicher und auch wirtschaftlicher Herausforderungen an Bedeutung gewinnt. Wie das Zusammenspiel verschiedener Weingüter in der Corona-Zeit funktionieren kann, zeigen nun 6 Winzer aus demund dem. Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker" haben sich 6 befreundete Winzer zusammengeschlossen, um angesichts der derzeit schwierigen Marktlage eine neue Kooperation zu starten.sind vereint durch die gemeinsame Leidenschaft zum Wein und treffen sich oft zum geselligen Austausch oder zur Blindprobe der aktuellen Jungweine.„Bei unseren Treffen wird viel diskutiert, gelacht und natürlich Wein verkostet," sagt Arthur Rainer, „und da kam bei mir irgendwann die Idee einer Zusammenarbeit auf."„Wir befinden uns alle in derselben Lage:Die touristische Aktivität ist ausgesetzt, die Gäste bleiben aus. Der „Ab Hof Verkauf" ist nahezu weggebrochen, Restaurants und Bars bleiben wieder geschlossen. Die aktuelle Situation macht uns zu schaffen, da wir aber immer voller Tatendrang sind, haben wir Arthurs Idee sofort aufgenommen und angefangen, diese konkret umzusetzen", sagt Ivan Giovanett.Gesagt, getan und sogleich geht man neue Wege: Nun sindin jeweils 3 Preisklassen erhältlich. Diese Pakete enthalten einen Wein pro Winzer und stellen die wichtigsten Sorten und Weine der einzelnen Weingüter in den Vordergrund.„Vernatsch, Lagrein und Blauburgunder, die 3 wichtigsten Rotweinsorten in Südtirol, dürfen in unseren Paketen natürlich nicht fehlen und da 4 Weingüter aus Kaltern bei diesem Projekt dabei sind, haben wir uns entschieden, vor allem unsere Kalterersee Weine nochmals hervorzuheben," sagt Matthias Hauser.„Unsere Stärke ist der. Daher habe ich gleich 2 Weine ausgesucht, die unser Gebiet am besten widerspiegeln. Tramin ist die Heimat des Gewürztraminers", sagt Christian Bellutti.„Wir freuen uns besonders mit unseren Bio-Weinen, an diesem Projekt teilzuhaben", sagen Robert und Michael Sinn.Abschließend und zusammenfassend der Satz von Stephan Sölva, dem sechsten in der Gruppe:Die in Südtirol einzigartige Initiative stellt die heimischen Leitsorten in den Vordergrund und vereint dabei gleichzeitig kleine wie mittelgroße Familienweingüter.

