„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – Gewinnen Sie Einkaufsgutscheine im Wert von 400€ von Despar

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom 21.10.2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb 23.10.2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Mit den Einkaufsgutscheinen von Despar „Happy Cards“ können Sie bequem und bargeldlos einkaufen. Die Vorteile liegen buchstäblich auf der Hand:Schnelle Bezahlung an der Kassa, kein umständliches Hantieren mit Wechselgeld und Sie können Ihren Einkaufsgutschein auch digital auf Ihr Smartphone laden, und zwar in der App Despar Tribù.Dieist auch eine kulinarische Geschenkidee, mit der Sie Ihre Familie und Freunde überraschen können. Kulinarisch deshalb, da die Möglichkeit besteht, aus einem großen und leckeren Produktsortiment zu wählen. Die Gutscheine im Wertkönnen an allen Kassen der Geschäfte Despar, Eurospar und Interspar gekauft und aktiviert werden.Auch für Unternehmen können diese Einkaufsgutscheine interessant sein, da sie diesind.Auf Wunsch vieler Kundinnen und Kunden sind die beliebtesten Spiele nun wieder zurück!Jetzt und nur im Oktober werden Woche für Woche die ersten 1.000 Spieler in der Rangliste mit Happy Cards oder Herzpunkten belohnt, mit denen Sie beim Einkaufen sparen können.Jetzt mehr erfahren unter https://www.despar.it/de/monat-der-tribu/#gref Weitere Infos und allerhand Wissenswertes finden Sie auch auf Facebook auf der Despar-Südtirol-Seite unter https://www.facebook.com/desparsuedtirol oder auf Instagram unter https://www.instagram.com/despar_suedtirol/