„Dolomiten“-Magazin-Preisrätsel: Hochwertige Wellness Matratze von Naturafit

Mitspielen: So geht’s!





Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 07. Februar 2020 und schicken sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz innerhalb Sonntag, 9. Februar 2020 bis spätestens 24 Uhr; entweder per SMS an die Nummer 340/4399000* oder gratis über die „Dolomiten • Zett“-App.: Seit überein umweltbewusstes Familienunternehmen im Aufschwung.Das Unternehmen wurde 1985 von Peter & Zita Tribus gegründet. Seit nunmehr über 30 Jahren hat sich Naturafit auf den gesunden Schlaf spezialisiert und bietet ausschließlich Produkte in natürlicher Herstellung ohne jegliche Giftstoffe.Jeder Mensch verbringt etwa ein Drittel seines Lebens im Bett. Umso wichtiger istDas Unternehmen Naturafit bietet ein breites Sortiment an natürlichen Schlafsystemen, Matratzen, Lattenrosten, Decken, Flachbetten, Unterbetten,Kissen, Produkten aus Wolle uvm.Naturafit Schlafprodukte sind komplett frei von jeglichen Schadstoffen und werden zuhergestellt. Der Effekt: Sie schlafen schneller ein, wachen erholter auf und der Körper ist bestens für den Alltag gerüstet. Wissenschaftliche Studien belegen: Wer gesund schläft ist weniger gestresst und insgesamt erfolgreicher. Seit über 30 Jahren vertrauen unsere Kunden deshalb auf dieund den gesunden Schlaf.Den/die Gewinner/in erwartet eine Wellness-Matratze (90x200 cm), das Herzstück für den gesunden Schlaf. Bestehend ausaus kontrolliertem Anbau sorgt sie für eine natürliche Haltung der Wirbelsäule und der Gliedmaßen. Zudem bietet die Wellnessauflage, da die Luft besser zirkulieren und somit die überschüssige Feuchtigkeit einfacher verdunsten kann. Wählen sie je nach Belieben zwischen der härteren und weicheren Matratzenseite.Naturafit - Ihr Partner für ein rundum gesundes Schlafklima. Besuchen sie uns in der Industriezone in Lana.

som