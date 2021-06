„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – jetzt Sets der Exklusivmarken von Sunkiss und Verde Vera sowie Despar-Einkaufsgutschein im Wert von 300 € gewinnen!

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 11. Juni 2021 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 13. Juni 2021 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Was wäre ein Sommer ohne richtigen Sonnenschutz? SUN KISS schützt und pflegt die Haut – genauso wie die neue exklusive Biolinie Verde Vera von Despar.Die Haut ist das größte Organ des Menschen – sie ist sensibel und schutzbedürftig. Genau hier setzen die beiden Exklusivmarken von Despar an.spenden zusätzliche Feuchtigkeit und pflegen mit Vitamin E. Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. So lassen sich schmerzhafte Sonnenbäder vermeiden.durch die reine Kraft der Natur – das ist das Konzept von Verde Vera, wobei beispielsweise ausschließlich vegane Inhaltsstoffe verwendet werden. Verde Vera Eco Bio ist eine Naturkosmetikreihe, die Despar eigens für umweltverträgliche Haut entwickelt hat.Neugierig? Probieren Sie’s aus und überzeugen Sie sich selbst.Mit landesweitist Despar. Bereits seit Jahrzehnten sind die Despar-Geschäfte im Lande Teil der Dorf- bzw. Stadtbilder und von dort nicht mehr wegzudenken.Diesespiegelt auch die enge Bindung mit der einheimischen Bevölkerung wieder.Neben dem gewohnten Despar-Service schätzen die Kunden vor allem das(vom, über, bis hin zu P), als auch dieundDafür wurde Despar erst kürzlich als „Händler des Jahres“ in der Kategorie Supermärkte ausgezeichnet.Landesweit bietet Despar den Kunden alles für den täglichen Bedarf, wobei sich das nächste Despar-Geschäft meistens praktischerweise bereits in unmittelbarer Nähe befindet.Noch „Meer“ wissenswertes finden Sie unter https://www.facebook.com/despartrentinosuedtirol

vida