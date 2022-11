„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – Übernachtung mit Gourmet Premium Halbpension für 2 Personen im La Maiena Meran Resort zu gewinnen

Entspannen im Hallenbad, Pool der Extraklasse. - Foto: © La Maiena

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 11. November 2022 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 13. November 2022 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Nicht weit weg von zuhause erwartet Sie im La Maiena Meran Resort ein Domizil der Extraklasse.Die idyllische Lage in Marling über den Dächern von Meran, lässt sofort Urlaubsfeeling aufkommen, eine atemberaubende Aussicht bei Tag und Nacht.Nach einer kurzen Anreise kann der Urlaub beginnen, das La Maiena Meran Resort ist ein Ort der puren Erholung.Genussmomente par excellence versprechen das Talent und die Leidenschaft des Küchenchefs Matthias Wenin.Ganz egal ob Feinschmecker, Ruhesuchender oder Wein-Gourmet, das La Maiena wird Sie begeistern.Und dabei ist es nur einen Katzensprung von Ihrem Zuhause entfernt.Umgeben von Wein- und Apfelhainen ist das La Maiena Meran Resort ein Ort der puren Erholung.Genussmomente par excellence versprechen das Talent und die Leidenschaft des Küchenchefs Matthias Wenin. Damit das Geschmackserlebnis in unserem Gourmethotel bei Meran perfekt wird, bieten wir Ihnen feine Weine aus der Region und aus dem restlichen Italien sowie internationale Raritäten an. Weinkenner und -liebhaber Thomas empfiehlt zu jedem Gericht den passenden Wein und ist Ihnen gerne dabei behilflich, den edelsten Tropfen auszusuchen.Ganz egal ob Feinschmecker, Ruhesuchender oder Wein-Gourmet, das La Maiena Meran Resort wird sie begeistern. Und dabei ist es nur einen Katzensprung von Ihrem Zuhause entfernt. Entspannter kann ein Urlaub nicht sein!Weitere Eindrücke und Informationen vom La Maiena Meran Resort finden Sie unter www.lamaiena.it