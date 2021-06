„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – Vier Pakete für ein genussvolles Berg- und Shoppingerlebnis in Sterzing gewinnen

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 25. Juni 2021 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 27. Juni 2021 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Erleben Sie den unvergleichlichen Charme Sterzings und entdecken Sie die Vielfalt der Alpinstadt und ihrer Umgebung. Schlendern Sie zwischen prächtigen Bürgerhäusern mit ihren charakteristischen „Erkern“ oder flanieren Sie durch malerische Einkaufsstraßen, mit vielen feinen Geschäften, Restaurants und Bars. Kulturinteressierte Gäste erfreuen sich an gotischen Kirchen und mittelalterlichen Burgen, wie zum Beispiel der imposant gelegenen Burg Reifenstein in Freienfeld.Der Haus- und Freizeitberg Rosskopf befindet sich nur wenige Gehminuten vom Zentrum von Sterzing entfernt – so lassen sich Kultur, Kulinarik und sportliche Aktivitäten perfekt verbinden. Auf der „Sterzinger Sonnenterrasse“ eröffnet sich ein spektakuläres Berg-Panorama über den Wipptaler Talkessel und das Eisacktal bis hin zu den Dolomiten.

