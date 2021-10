„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – Zwei Tage Wellnessurlaub für zwei Personen im 5-Sterne-Hotel Alpenpalace im Ahrntal gewinnen

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 22. Oktober 2021 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 24. Oktober 2021 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Charaktervoll, naturverbunden, idyllisch – unser 5-Sterne-Hotel im Ahrntal in Südtirol zeigt sich in seinen schillerndsten Facetten, die allesamt die Einzigartigkeit dieses Urlaubsjuwels prägen. In beneidenswerter Ruhe warten Privatsphäre, gediegener Luxus, Eleganz, Kulinarik und souveräner Service darauf, zu begeistern.Freuen Sie sich auf warme Pools, heiße Saunaaufgüsse, erstklassige Spa-Anwendungen, eine ausgezeichnete, Hauben gekrönte Küche und unser Weltklasse-Service in einzigartiger Lage.Hier verbinden sich die Schätze der Zeit mit dem Reichtum der Natur: Schon beim ersten Ankommen empfängt ein imposantes Entree in seiner ganzen Schönheit. Blühende Gartenarchitektur, festliche Springbrunnen und das Flair des Kostbaren begrüßen, bevor man mit einem herzlichen Lächeln aufs Charmanteste willkommen geheißen wird.Relaxen Sie in den Ruheinseln des Spa-Gartens, im Sole-Spa oder in den Indoor- & Outdoor-Pools unseres Deluxe-Hotels, bevor wir Sie beim vorzüglichen Dinner in unseren Tiroler Stuben oder im exquisiten À-la-carte-Restaurant Aurea Vallis mit Haute Cuisine mit alpinen Wurzeln verwöhnen.Weitere Eindrücke und Informationen über die Erlebnisse im 5-Sterne-Hotel Alpenpalace finden Sie unter:Tel. 0474 670230

