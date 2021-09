„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – Zwei Tage Wellnessurlaub für zwei Personen im Resort-Hotel Alpin Royal im Ahrntal gewinnen

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 10. September 2021 und schicken Sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz-Adresse innerhalb Sonntag, 12. September 2021 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.Erleben Sie royale Urlaubsmomente mit feinster Nouvelle Cuisine, 4-Sterne-Superior-Spa, elegantem Wohnkomfort und ursprünglicher Herzlichkeit in der malerischen Kulisse des Ahrntals.Entdecken Sie unser 4-Sterne-Superior-Resort, eingebettet in die Idylle des Ahrntals, das sich als charaktervoller Kraftort und als Heimat des Eleganten und Familiären präsentiert. Herzlich, zuvorkommend und mit besonders stimmungsvollem Flair ist es ein Wellness-Refugium, in dem Entspannung auf wundervolle Weise erlebbar wird und das in allen Facetten verwöhnt.Exklusiver Komfort rundet die gelebte Gastlichkeit harmonisch ab und macht in edlen Naturholzsuiten und im charmanten Ambiente der liebevoll gestalteten Hotelhalle mit knisterndem Kaminfeuer, Bar, Stuben und Restaurants echte Südtiroler Atmosphäre spürbar.Ein Hauch von Luxus lässt das Royal-Spa zum Reich der Sinne werden: Herrliche Anwendungen aus den Wellnesswelten von Piroche Cosmétiques oder alpine Wohlfühltreatments vervollständigen das Relax-Erlebnis in den Pools, Saunen und Dampfbädern des Wellness-Refugiums im Tal der Dreitausender.Weitere Eindrücke und Informationen über die Erlebnisse im Resort-Hotel Alpin Royal finden Sie unter:Tel. 0474 670230

