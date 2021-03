„Dolomiten“-Magazin Preisrätsel – Zwei Urlaubstage für 2 Personen im Boutique Hotel Villa Sostaga am Gardasee gewinnen

Lösen Sie das Kreuzworträtsel im „Dolomiten“-Magazin vom Freitag, 26.03.2021 und schicken sie das Lösungswort mit Vor- und Nachnamen, sowie Wohnsitz innerhalb Sonntag, 28.03.2021 bis spätestens 24 Uhr gratis über die „Dolomiten/Zett“-App ein.im Boutique Hotel Villa Sostaga am Gardasee.Das Boutique Hotel Villa Sostaga vereint den Charme des geschichtsträchtigen Jagdschlosses der Grafenfamilie Feltrinelli mit kulinarischen Genussmomenten und inspirierender Ruhe. Die unangefochtene Hauptrolle spielt dabei der Ausblick auf den Gardasee, ganz egal ob vom Restaurant, Pool oder bei einer Massage im Park.Das 4-Sterne-Boutique-Hotel oberhalb von Gargnano wird heute von der Familie Seresina geführt und jedes einzelne der 19 Zimmer und Suiten wurde individuell im eleganten Vintage-Stil eingerichtet. Außerdem erwartet die Gäste ein ausgezeichnetes Restaurant und eine besondere Weinkarte mit fast 400 Etiketten, bevorzugt aus kleinen, weniger bekannten Weingütern. Natürlich kommt neben dem Genuss die Entspannung nicht zu kurz: angefangen beim großen Park mit Relax-Oasen, einem beheizten Pool und Whirlpool, verschiedenen Spa-Anwendungen, die man auch im Park genießen kann oder in der neuen Private Spa Suite.Im Januar hat das Hotel zum dritten Mal in Folge den Holiday Check Award gewonnen und durch die überschaubare Größe können hier höchste Sicherheitsstandards angewandt werden. Alles in allem ist die Villa Sostaga ein Logenplatz für wahre Genießer und die perfekte Rückzugsoase für Ruhesuchende.Weitere Eindrücke und Informationen über die Erlebnisse im Boutique Hotel Villa Sostaga finden Sie unter:

vida