<b>Musikalische Höhepunkte vor historischer Kulisse<\/b><BR \/><BR \/>Mit der <b>„Soirée auf Schloss Tirol – Emotion und Klang“<\/b> erwartet Kulturinteressierte ein besonderes Konzerterlebnis an einem der geschichtsträchtigsten Orte Südtirols. Die Veranstaltung verbindet musikalische Ausdruckskraft mit der einzigartigen Atmosphäre von Schloss Tirol und schafft einen Abend voller Eindrücke und Emotionen.<BR \/><BR \/>Vor der eindrucksvollen Kulisse des Schlosses entfalten sich Klangwelten, die Geschichte, Kultur und sommerliches Lebensgefühl auf besondere Weise miteinander verbinden. Die Soirée lädt am 18.06.26 dazu ein, das Ensemble RAJATON aus Finnland in einem außergewöhnlichen Rahmen zu erleben und unvergessliche Momente zu genießen.<BR \/><BR \/>- Dorf Tirol<BR \/> – Soirée auf Schloss Tirol – Emotion und Klang<BR \/> – <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/soiree-auf-schloss-tirol-emotion-und-klang-e13732" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">alle Informationen zur Veranstaltung gibt es hier<\/a><BR \/><BR \/><b>Entspanntes Einkaufen mit regionalem Flair<\/b><BR \/><BR \/>Vor dem Konzert lohnt sich ein Spaziergang durch Dorf Tirol und die umliegenden Orte. Hier erwarten Besucherinnen und Besucher charmante Fachgeschäfte, regionale Spezialitäten und individuelle Einkaufserlebnisse.<BR \/><BR \/>Bei <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/hofers-speckstube-dorf-tirol-p6260" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hofers Speckstube Dorf Tirol<\/a> bietet sich die Gelegenheit, hochwertige Südtiroler Spezialitäten und traditionelle Genussprodukte zu entdecken. <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/schuhe-schik-dorf-tirol-dorf-tirol-p6345" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schuhe Schik Dorf Tirol<\/a> überzeugt mit einer sorgfältig ausgewählten Kollektion für alle, die Wert auf Qualität und Komfort legen. Wer florale Inspiration und kreative Dekorationsideen sucht, findet bei <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/waldner-blumen-und-gartnerei-schenna-p6272" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Waldner Blumen und Gärtnerei Schenna <\/a> eine vielfältige Auswahl an Pflanzen, Blumen und liebevoll gestalteten Arrangements.<BR \/><BR \/><b>Kulinarische Genussmomente<\/b><BR \/><BR \/>Auch kulinarisch hat die Region einiges zu bieten. Gemütliche Cafés und ausgezeichnete Restaurants laden dazu ein, den Tag entspannt zu beginnen oder den Konzertabend stilvoll ausklingen zu lassen.<BR \/><BR \/>Das <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/bar-cafe-sunshine-dorf-tirol-p10972" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bar Café Sunshine Dorf Tirol<\/a> ist ein beliebter Treffpunkt für eine entspannte Pause bei Kaffee, Erfrischungen oder kleinen Köstlichkeiten. Im <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-mair-am-ort-dorf-tirol-p23251" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Restaurant Mair am Ort Dorf Tirol<\/a> stehen regionale Küche, hochwertige Zutaten und herzliche Gastfreundschaft im Mittelpunkt. Für eine genussvolle Auszeit in angenehmer Atmosphäre empfiehlt sich zudem das <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/emmi-cafe-bistro-schenna-p13452" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Emmi Café Bistro Schenna<\/a>, das mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Speisen und Getränken überzeugt.<BR \/><BR \/><b>Ein Sommertag voller Eindrücke<\/b><BR \/><BR \/>Die Verbindung aus Kultur, regionalem Einkaufserlebnis und kulinarischem Genuss macht Dorf Tirol zu einem idealen Ausflugsziel in den Sommermonaten. Zwischen historischen Schauplätzen, charmanten Geschäften und einladenden Gastronomiebetrieben entsteht ein abwechslungsreiches Erlebnis für Einheimische und Gäste gleichermaßen.<BR \/><BR \/>Die <b>Soirée auf Schloss Tirol – Emotion und Klang<\/b> bildet dabei den kulturellen Höhepunkt eines Tages, der Musik, Genuss und Südtiroler Lebensart auf harmonische Weise vereint und lange in Erinnerung bleibt.