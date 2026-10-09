Von 9.30 bis 17 Uhr lädt die Sektion Ski des Sportvereins Dorf Tirol zum <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/platzlfest-e310429" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Platzlfest<\/a>. Unter freiem Himmel erwarten die Gäste musikalische Unterhaltung und gastronomische Spezialitäten – ein geselliger Tag mitten im malerischen Dörfchen mit Blick auf Meran und das Etschtal. Ein perfekter Anlass für einen Tagesausflug ins Burggrafenamt.<BR \/><BR \/>Ein Vorschlag fürs Rahmenprogramm: Vor dem Fest lohnt sich ein Abstecher zu <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/hofers-speckstube-dorf-tirol-p6260#openinghours" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hofers Speckstube<\/a>, eines der ältesten Lebensmittelgeschäfte des Landes, in der Hauptstraße – seit über 45 Jahren Anlaufstelle für Tiroler Speck, Weine und Südtiroler Feinkost zum Mitnehmen. Gleich nebenan im Zentrum lädt das Schuhgeschäft <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/schuhe-schik-dorf-tirol-dorf-tirol-p6345#openinghours" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schuhe Schik <\/a> zum Stöbern nach neuen Schuhen für Damen, Herren und Kinder ein. Egal ob Sommer, Herbst oder Winter – hier gibt es für jede Jahreszeit das passende Schuhwerk. <BR \/><BR \/>Für die Mittagspause bieten sich gleich mehrere Adressen an: Das <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-schlecht-n-seppl-dorf-tirol-p6484" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Restaurant Schlecht'n Seppl<\/a> verwöhnt mit typisch Tiroler Gerichten, hausgemachten Teigwaren und Grillspezialitäten, während die <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/pizzeria-restaurant-lindenwirt-dorf-tirol-p10238" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Pizzeria-Restaurant Lindenwirt<\/a> und die <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/burggrafler-weinstube-dorf-tirol-p23285" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Burggräfler Weinstube<\/a> beide mit knuspriger Pizza aus dem Holzofen sowie kleinen Südtiroler Köstlichkeiten punkten. Wer es etwas gediegener mag, kehrt im <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-mair-am-ort-dorf-tirol-p23251" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Restaurant Mair am Ort<\/a> ein, das in historischem Ambiente traditionelle wie internationale Küche serviert – ideal auch für einen gemütlichen Nachmittagskaffee nach dem Fest.<BR \/><BR \/>So lässt sich der Vormittag am Platzl mit einem genussvollen Bummel durch Dorf Tirol verbinden – Musik, Marktflair und Südtiroler Köstlichkeiten inklusive.<BR \/><BR \/>Musik, Platzlstimmung und Genuss – ein Tag in Dorf Tirol lohnt sich.<BR \/><BR \/><BR \/><i>Hinweis: die Veranstaltung und die genannten Betriebe stehen nicht zwingend in Zusammenhang<\/i>