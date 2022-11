Dormizil und BZ HEARTBEAT: Vom Rand in die Mitte

BZ Heartbeat unterstützt jedes Jahr zu Weihnachten ein soziales Projekt, 2022 ist es das Nachtquartier dormizil. Im Bozner Nachtquartier erhalten 25 obdachlose Menschen ein warmes Bett im kalten Winter.Wir haben anlässlich des Internationalen Tags für Toleranz am 16. November Möbel aus dem dormizil in Magenta getaucht, in die Schaufenster einiger unserer Mitglieder gestellt und weisen mit markanten Sätzen und Aussagen von obdachlosen Menschen auf deren Herausforderungen hin.Es gibt viele Probleme in dieser Welt, die noch immer nicht erzählt und somit nicht gelöst sind. Obdachlose Menschen sind wie du und ich. Obdachlosigkeit ist kein Einzelphänomen, sondern die Folge von Scheidung, Jobverlust, geringem Einkommen, Überschuldung und anderen Problemen. Wir fragen uns: Wer braucht unseren Euro in dieser Zeit der steigenden Preise mehr als jene Menschen, die ihre Tage und Nächte im Winter auf der Straße verbringen müssen?Am Sonntag, 11. Dezember 2022 laden wir ab 16 Uhr zum Adventsumtrunk in die Gärtnerei Schullian ein. Dabei können Sie die ausgestellten Möbel gegen eine Spende erwerben. Mit dem Erlös möchten wir im dormizil Energiekosten übernehmen! Sie sind herzlich eingeladen und DANKESCHÖN! Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unter bzheartbeat.it