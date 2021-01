Du mittendrin

Erlebe unsere Schule! Workshops und lebende Werkstätten in den Bereichen Handel, Verwaltung, Grafik, Hotellerie und Gastronomie gehören zu unserem Unterrichts-Konzept.Du liebst den Kontakt zu anderen Menschen? Mode und Zahlen sind voll dein Ding? Dann bist du bei uns richtig. In der Gutenberg lernst du Management, Kundenbetreuung und Kontaktfreudigkeit sowie Projektleitung und das richtige Schreiben und Austauschen von E-Mails, Briefen und Rechnungen. Verschiedene Praktika ermöglichen dir, Erfahrungen in der Berufswelt zu sammeln.Gestalten, drucken, filmen und fotografieren findest du cool? Dann bist du bei uns richtig. Hier lernst du selbständiges Arbeiten, Teamarbeit und Projektarbeit. Du lernst durch Theorie- und Praxisunterricht den Bereich besser kennen und bereitest dich durch verschiedene Praktika auf die Berufswelt vor.Du liebst das Kochen und interessierst dich für Hotellerie? Gerichte zubereiten, servieren und der Kontakt zu Menschen inspirieren dich? Dann bist du bei uns richtig. Hier lernst du den richtigen Umgang mit Lebensmitteln. Deine Teamfähigkeit, dein Ehrgeiz und deine Flexibilität werden erweitert.Landesberufsschule GutenbergHandel & Verwaltung, Hotelfach, Grafik & MedienSiemensstraße 6–8 | 39100 BozenTel. 0471/562500 | www.gutenberg.berufsschule.it

