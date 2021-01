Ducati, Vespa, Harley, Uhren & Co: Übernachten im Hotel Museum

Geschmäcker sind verschieden: zum Glück! Auto- und Motorradfans wählen im Al Plan die Themenzimmer Ducati, Vespa oder Harley. Haben Sie eine Vorliebe die Luftfahrt? Dann sollten Sie im Frecce tricolori einchecken mit einem echten Cockpit auf dem Balkon. Auch das Hutstübele, Uhrmacherzimmer, Musikzimmer und die Kammer des Puppenspielers überzeugen. Jedes Zimmer ein Unikat – jeder Raum ein Erlebnis – für jeden das perfekte Wohnambiente!Familie Trebo hat das Hotel zu einem Museum gemacht. Eine Familie mit 6 menschengroßen Holzstatuen begrüßen Sie. 46 Holzmasken lächeln Sie an. 283 Uhren und 87 Kaffeemühlen schmücken die Wände. Dazu eine eigene Hotelkapelle mit sakralen Kunstwerken, allerlei Sammlungen, 17 Vespa, 35 Oldtimer-Autos und Motorräder. Und Valentino Rossi auf seiner Ducati als Maskottchen vor dem Hoteleingang.Die Handbremse ziehen. Den Alltag hinter sich lassen. In den Saunen, im Whirlpool und bei Massagen entspannen. Gesundes Essen und das Leben genießen. Die Natur entdecken. Spaziergänge in der verschneiten Landschaft machen, Langlaufen im idyllischen Pederü Tal, Rodeln, Schneeschuhwanderungen und Skitouren im Naturpark Fanes-Sennes-Prags unternehmen.Kurzurlaub oder eine Nacht oder ein Tagesbesuch in er Osteria mit Museumbesuch: Entdecken Sie das Al Plan Hotel & Museum. Sie selbst oder als Geschenk für liebe Menschen und besondere Anlässe.

