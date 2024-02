Dune: Part two ab 28. Februar in den Cineplexx-Kinos Bozen und Algo

Cineplexx Algo







Zu sehen sind darin sowohl bereits aus dem ersten Teil bekannte als auch neue Stars, darunter Oscar-Kandidat Timothée Chalamet („Wonka“, „Call Me by Your Name“), Zendaya („Spider-Man: No Way Home“, „Malcolm & Marie“) und Rebecca Ferguson („Mission: Impossible – Dead Reckoning“). Der Film von Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures ist der mit Spannung erwartete Nachfolger des 2021 mit sechs Oscars ausgezeichneten „Dune“.„DUNE: PART TWO“ erzählt die Geschichte der mythischen Reise von Paul Atreides, der sich mithilfe von Chani und den Fremen auf einen Rachefeldzug gegen die Verschwörer begibt, die seine Familie vernichtet haben. Der junge Paul steht vor der Wahl zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des gesamten Universums. Mit allen Mitteln aber muss er versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern – eine Zukunft, die niemand außer ihm vorhersehen kann.Der Regisseur arbeitete erneut mit seinem Kreativteam zusammen, das sich schon bei „Dune“ bewährt hatte: Oscar-Preisträger Greig Fraser als Kameramann und Oscar-Preisträger Patrice Vermette als Produktionsdesigner. Der Oscar-prämierte Komponist Hans Zimmer war erneut für die Musik des Films verantwortlich.„DUNE: PART TWO“ wurde vor Ort an Schauplätzen in Budapest, Abu Dhabi, Jordanien und Italien gedreht.Jetzt Tickets sichern: