E-Drive Day: Einsteigen und Elektromobilität erleben

Es können nämlich Elektrofahrzeuge verschiedener Hersteller auf den Pisten des Safety Park gefahren und getestet werden.Für Fragen über die Möglichkeiten, Förderungen und Perspektiven rund um die Elektromobilität stehen außerdem die Experten von Green Mobility bereit.Wer am E-Drive Day teilnehmen will, muss sich zunächst über die Webseite www.greenmobility.bz.it anmelden und die gewünschte Uhrzeit auswählen. Es werden nur Besucher zugelassen, die eine gültige Anmeldung sowie einen gültigen Green Pass vorweisen können!Während der gesamten Veranstaltung sind die geltenden Hygienebestimmungen einzuhalten und die Mindestabstände zu wahren.Die Teilnahme am E-Drive Day ist kostenlos.Der E-Drive Day wird von Green Mobility und dem Safety Park in der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG organisiert.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

