Ein duft(end)es Geschenk im Frühling

SÜDTIROL (pr) Diesen Sonntag, 29. Mai, sollten sich die Garten- und Kulinarikfreunde unter den „Zett“-Leserinnen und -Lesern rot anstreichen: Denn dann klebt auf der Titelseite einer jeden Ausgabe ein Gutschein für eine Gewürzpflanze. Diesen Gutschein können Sie ganz einfach abziehen, am 2. Juni in einer Gartenmarkt-Verkaufsstelle vorzeigen und eine duftende Gewürzpflanze gratis mit nach Hause nehmen.Rosmarin, Basilikum, Salbei, Minze, Thymian … Gewürzpflanzen und Küchenkräuter gehören wohl zu den beliebtesten Nutzpflanzen überhaupt. Sie verfeinern nicht nur jede Speise, sondern sind auch noch einfach und platzsparend anzubauen.Besonders ihre sehr pflegeleichte und robuste Art machen viele Gewürzpflanzen so beliebt. Sie lassen sich im Garten, auf dem Balkon und sogar am Küchenfenster kultivieren, sehen hübsch aus und duften unwiderstehlich. Und Gewürzpflanzen können noch mehr: Als Heilpflanzen helfen Sie gegen allerlei Beschwerden.Dieser Gutschein istund kann nur an diesem einen Tag in den folgenden Gartenmarkt-Verkaufsstellen vorgezeigt werden:Bozen, Brixen, Bruneck, Meran, Eppan, Klausen, Neumarkt, Latsch, Lana, Mals, Naturns, Prad, St. Leonhard in Passeier, Schlanders, Niederdorf und Sterzing.