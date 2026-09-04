<b>Erika Marchetti Wojnar ist heute 85 Jahre alt und schaut voller Stolz auf das Vermächtnis ihrer Vorfahren: Seit genau 162 Jahren wird auf 200 Quadratmetern mit Wertbeständigkeit, Kundennähe und Know-how verkauft. Zwischen Neuem und Bewährtem ist es gelungen, Tutzer als Traditionsgeschäft in die Gegenwart zu tragen.<\/b><BR \/><BR \/>Unter den Bozner Lauben, in denen viele Betriebe zuhause sind, verbirgt sich ein besonderes Fachgeschäft. Noch bevor man den Verkaufsbereich von Tutzer 1864 S.r.l. betritt, fallen die aussagekräftigen Schaufenster ins Auge: Kindliche Schaufensterpuppen mit brauchtümlicher Tiroler Trachtenkleidung blicken den Vorbeigehenden entgegen, während farbenfrohe Alltagsmodelle auf die Bedürfnisse der Jüngsten abgestimmt sind. Doch das war nicht immer so: Die Geschichte von Tutzer reicht weit zurück. Bis sich der Laden als Experte für Kindermode etablierte, waren zahlreiche unternehmerische Entscheidungen und mehrere Generationen notwendig.<BR \/><BR \/><b>Wie alles begann<\/b><BR \/><BR \/>Geschrieben wurde das Jahr 1864, als das Handelshaus Tutzer eröffnet wurde. Im Sortiment geführt wurde allerhand: Neben feinen Stoffen und praktischem Nähzubehör gab es hochwertige Gewänder für Frauen, Männer und Kinder. Das Geschäft lief gut und wurde innerhalb der Familie weitergegeben.<BR \/><BR \/>1938 übernahmen die Eltern der aktuellen Inhaberin, Johanna Fuchs und Werner Marchetti, die Zügel. Für sie war Tutzer nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern ebenfalls ein sozialer Treffpunkt: Neben der Tatsache, dass sich die Bozner Gesellschaft in den Verkaufsräumen sammelte, wurden von der Chefetage immer wieder betriebliche Feierlichkeiten organisiert. Das schuf ein warmes Klima, in dem sich die steigende Zahl an Mitarbeitenden wohlfühlte. Beschäftigt wurden nicht nur kompetente Verkaufskräfte, sondern zudem geschickte Stickerinnen, Strickerinnen und Schneiderinnen. Von Sarner Jacken über Stutzen, Lederhosen und Dirndln wurde alles von Hand gefertigt. Durch die Beteiligung an der hds-Gründung 1946 wurde eine konkurrenzfähige Zukunft gesichert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1349352_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Neue Wege mit Frauenpower<\/b><BR \/><BR \/>1960 fasste Tochter Erika den Entschluss, in den elterlichen Betrieb einzusteigen. Dies tat sie ebenso wie ihre zwei Schwestern, denn Arbeit gab es genug. Die Nachfrage war groß und reichte bis weit über die Landesgrenzen hinaus. Erika fuhr deswegen mit ihrem roten Volkswagen durch ganz Italien – an den hauseigenen Kreationen waren Abnehmerfirmen aus dem Großhandel von Mailand und Rom bis nach Palermo interessiert.<BR \/><BR \/><b>Mut zur Spezialisierung<\/b><BR \/><BR \/>Etwas über ein Jahrzehnt später wurde die Produktpalette verkleinert und sich vollends auf Kinderbekleidung fokussiert. Eine strategische Überlegung, denn Erwachsenenbekleidung war zunehmend kurzlebigen Trends unterworfen und damit wirtschaftlich weniger sinnvoll.<BR \/><BR \/>Die Umstellung bewährte sich. Bereitgehalten wurden und werden nun Kollektionen von null bis 14 Jahren. Dabei kommt zugute, dass die steinernen Kellerräume viel Lagerraum bieten.<BR \/><BR \/>Bis heute zählt die alpenländische Festtagskleidung zu den Verkaufsschlagern. Einheimische schätzen sie für ihre Kleinen als Teil der eigenen Identität, während Gäste sie gerne als Erinnerung an ihren Südtirol-Urlaub mit nach Hause nehmen.<BR \/><BR \/><b>Der Betrieb jetzt<\/b><BR \/><BR \/>Seit 1996 führt Erika Marchetti Wojnar Tutzer weitgehend allein. Im turbulenten Tagesgeschäft unterstützt sie jedoch ein kleines Team.<BR \/>Ob für Taufen, Erstkommunionen, Kirchtage oder einfach so: Viele Kundinnen und Kunden setzen weiterhin auf das Können der Fachkräfte vor Ort. Tutzer versorgt sie auf mehreren Stockwerken und viele Besuchende sind mit der Zeit zur Stammkundschaft geworden.<BR \/>Hinweise auf die einstige Ausrichtung sind im Geschäft noch zu entdecken. Die Einrichtung ist aus den 1950ern und demnach von Funktionalität und dunklem Holz geprägt. Das sorgt für eine Atmosphäre, die im Gedächtnis bleibt.<BR \/><BR \/><b>Gegen den Strom<\/b><BR \/><BR \/>Unabhängig von den bisherigen Erfolgen ist das Morgen für Erika Marchetti Wojnar keine Selbstverständlichkeit. Sie beobachtet, dass immer mehr traditionsreiche Geschäfte aus den Altstädten verschwinden und mit ihnen ein Stück Vielfalt verloren geht. Umso entschlossener setzt sich die Kauffrau dafür ein, dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die unverwechselbare Persönlichkeit des Bozner Stadtzentrums zu bewahren.<BR \/><BR \/><b>Wussten Sie, dass<\/b><BR \/><i>ein Maßband hilft, stets die richtige Kleidungsgröße zu finden? Wird beispielsweise eine passgenaue Hose gesucht, sind der Taillen- und Hüftumfang sowie die Innenbeinlänge zu messen und die Werte dann mit der Größentabelle des Herstellers abzugleichen. Bei einem Hut entscheidet hingegen der Kopfumfang.<\/i><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1349355_image" \/><\/div>