Ein Fest der Nachhaltigkeit

Foto: © 0skarDaRiz

7 traditionelle Bozner Gerichte, von 7 Südtiroler Meisterköchinnen und -köchen auf Basis von lokalen und Fairtrade-gehandelten Produkten neu interpretiert, sowie die besten Weine der Kellerei Bozen stehen im Mittelpunkt des Green Events. 320 Gäste haben sich bereits ihr Ticket gesichert, die Veranstaltung ist damit restlos ausverkauft.Die Location könnte passender nicht sein: Die Kellerei Bozen ist Italiens erste KlimaHaus-Wine-zertifizierte Winzergenossenschaft und damit selbst so etwas wie eine Kathedrale der Nachhaltigkeit. Das Thema beginnt bei der naturnahen Bewirtschaftung im Weinberg durch die 224 Mitglieder der Genossenschaft, setzt sich über die Energieversorgung des Gebäudes fort und findet ihren sichtbarsten Ausdruck in der Nutzung der Schwerkraft: Die Trauben werden am höchsten Ort angeliefert und „fallen“ durch die verschiedenen Verarbeitungsstufen bis zur Abfüllung in Flaschen und Verkauf im Shop.„Wir sind stolz darauf, nach zwei Jahren Corona-Pause die heurige Ausgabe der Fair & Local Cooking Night beherbergen zu dürfen“, sagt Kellermeister Stephan Filippi. „Als der Weltladen Bozen fragte, ob wir mit dabei wären, haben wir sofort zugesagt.“In gewisser Weise bildet die Veranstaltung auch die Zukunft des Südtiroler Tourismus ab. Gehen den Meisterköchinnen und -köchen doch die jungen Nachwuchs-Fachkräfte der Landesberufsschule „Savoy“ in Meran zur Hand und übernehmen Schülerinnen und Schüler der Hotelfachschule gemeinsam mit ihren Lehrern den Service.Weitere Infos unter www.faircooking.org bzw. www.kellereibozen.com STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.