Schon jetzt liegt das olympische Flair in der Luft. Die Strecke wird aus „olympischen Gründen“ leicht angepasst, doch das unverwechselbare Wesen des Granfondo bleibt erhalten: atemberaubende Landschaften, ein internationales Starterfeld aus Profis und Hobbysportlern sowie die besondere Energie, die den Toblach–Cortina seit fast fünf Jahrzehnten prägt.<BR \/><BR \/><b>Das Rennwochenende im Überblick<BR \/><BR \/>Samstag, 17. Januar – 42 km Klassisch<BR \/>Sonntag, 18. Januar – 35 km Skating<\/b><BR \/><BR \/>Beide Rennen starten und enden in Toblach: Der <b>Start<\/b> erfolgt auf dem <b>Militärflugplatz<\/b>, das <b>Ziel<\/b> befindet sich in der <b>Nordic Arena<\/b>, einem der renommiertesten Langlaufzentren Europas. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist Gänsehaut garantiert – vom Startmoment über das Gleiten durch die verschneiten Dolomiten bis zur verdienten Finisher-Medaille im Ziel.<BR \/><BR \/><b>Die Strecken – Dolomitenkino auf Ski<BR \/><BR \/>Klassisch am Samstag:<\/b><BR \/>Die historische Route führt zunächst nach Innichen, dann zurück durch Toblach vorbei am Toblacher See, dem Kriegsfriedhof, dem Dürrensee, dem Drei-Zinnen-Blick, durch das Val Fonda und Schluderbach bis nahe des Cimabanche-Passes, wo die Wendung erfolgt.<BR \/><BR \/><b>Skating am Sonntag:<\/b><BR \/>Die 35-km-Strecke ist etwas kürzer und schneller. Sie verzichtet auf den Abschnitt nach Innichen und den Anstieg ins Val Fonda – perfekt für alle, die von Anfang bis Ende Vollgas geben wollen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247781_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Toblach & Cortina – starke Partner<\/b><BR \/><BR \/>Der Volkslanglauf steht für die enge Zusammenarbeit der beiden Gemeinden. Das Organisationskomitee garantiert erneut ein hochwertiges Starterpaket – ergänzt durch ein besonderes Geschenk für alle, die sich für beide Rennen anmelden.<BR \/><BR \/><b>Olympische Stimmung inklusive<\/b><BR \/><BR \/>Mit den Winterspielen 2026 vor der Tür liefert der Toblach–Cortina Volkslanglauf einen Vorgeschmack auf die elektrisierende Energie, die bald die gesamte Region erfassen wird: sportliche Höchstleistungen, internationale Begegnungen und die unverwechselbare Magie der Dolomiten.<BR \/><BR \/>Die Online-Anmeldung ist bereits geöffnet – und der Volkslanglauf verspricht ein unvergessliches Kapitel im Langlaufwinter 2026 zu werden.<BR \/><BR \/>Mehr Infos unter <a href="https:\/\/www.dobbiacocortina.org\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dobbiacocortina.org<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247784_image" \/><\/div>