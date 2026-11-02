Im <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/family-resort-lido?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2611-EHITDE_stolit_advertorial" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Family Resort Lido<\/a> wartet auf dem Dach eine außergewöhnliche Erlebniswelt: Auf der Ganzjahres-Skipiste mit Förderband ziehen kleine Skistars ihre ersten Schwünge. Dazu kommen Basketball, Fußball, ganz neu auch Pickleball, Trampolinspringen und rasante Bobby-Car-Rennen – für abwechslungsreiche Familienmomente mitten im Herbst.<b><BR \/><BR \/>Drinnen wohlig. Draußen golden.<\/b><BR \/>Die 2.800 m² große Wasserwelt verzaubert mit wohlig temperierten Pools, Wellenrutsche, Babybecken und Südtirols längster Wasserrutsche mit Zeitmessung. Der Outdoor-Infinity-Pool wird zum Logenplatz für goldene Sonnenuntergänge, während die Seeterrasse und der Naturstrand vor allem mittags zum herbstlichen Verweilen einladen. <BR \/><BR \/><b>Kleine Hände, große Welt<\/b><BR \/>Die Kinderbetreuung ist das Herzstück des Falkensteiner Family Resort Lido. Im Falky- und Baby Land wird gebastelt, entdeckt und geträumt. Kreative Angebote und liebevolle Betreuung sorgen für unbeschwerte Urlaubstage.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76948795_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Herbstliebe auf dem Teller<\/b><BR \/>Im „ <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/family-resort-lido\/restaurants-bars?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2611-EHITDE_stolit_advertorial" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">12 Hoefe - La cucina dei 12 masi<\/a>“ Restaurant stehen regionale Qualität und Genuss im Mittelpunkt. Beim täglichen Sonntagsfrühstück, bei leichten Mittagsgerichten, nachmittags bei verführerischen Bake & Cake Kreationen und abends beim gemeinsamen Family Dinner.<BR \/><BR \/><b>Spa & Me-Time-Luxus<\/b><BR \/>Herbstwellness hat eine besondere Qualität. Es ist ein Ankommen. In wohliger Wärme, in weichen Decken, bei duftenden Aufgüssen, in gedämpftem Licht. Im Adults-Only-Spa finden Eltern Muße und Ruhe ganz ohne Ablenkung. <BR \/><BR \/><b>Herbstabenteuer im Lido inkl. 10% Rabatt<\/b><BR \/>Mit dem Angebot „ <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/family-resort-lido\/angebote\/herbstabenteuer-im-lido?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2611-EHITDE_stolit_advertorial" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Herbstabenteuer im Lido<\/a>“ genießen Familien Vollpension Plus, abwechslungsreiche Aktivitäten und unvergessliche Erlebnisse für Groß und Klein. Besonders attraktiv: Bereits ab 2 Nächten Aufenthalt profitieren Familien von 10 % Ermäßigung und sichern sich eine Auszeit voller Genuss, Abenteuer und gemeinsamer Zeit.